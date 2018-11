Voragini | l' allarme degli esperti | “Roma continua a sprofondare”

ilgiornale

: RT @affariroma: #Roma 'groviera', la città sprofonda: 136 voragini in 10 mesi. L'allarme Ispra - ljvmxy : RT @affariroma: #Roma 'groviera', la città sprofonda: 136 voragini in 10 mesi. L'allarme Ispra - DanieleMeneghi1 : RT @affariroma: #Roma 'groviera', la città sprofonda: 136 voragini in 10 mesi. L'allarme Ispra - nuvolabassa : RT @affariroma: #Roma 'groviera', la città sprofonda: 136 voragini in 10 mesi. L'allarme Ispra -

(Di lunedì 26 novembre 2018) "Romaa sprofondare". A suonare il campanello d"è l"Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ha censito e mappato il sottosuolo capitolino per 32 kmq.Il numero medio delleaffiorate negli ultimi otto anni, sottolinea il rapporto, ha subito un"impennata. Ed è passato da una media di 16 l"anno (dal 1998 al 2008) a più di 90. Il titolo di annus horribilis sinora lo ha incassato il 2013 con 104 cedimenti. Ma secondo gli, quel primato, è già battuto dall"anno in corso. Nei primi dieci mesi del 2018, infatti, in città sono comparse ben 136. Nel 2017, invece, si è registrato uno sprondamento ogni 3-4 giorni. Un problema che l"Istituto aveva già segnalato ad aprile, in occasione della presentazione del "Primo Rapporto su rischio alluvioni, frane e cavità sotterranee di Roma", realizzato in collaborazione con l"Autorità di ...