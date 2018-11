Voragine sulla Pontina | l' amico che era in auto con l' imprenditore disperso | ' Mi ha

Voragine sulla PONTINA - AUTO SPROFONDA : UN DISPERSO/ Superstite - 'mio amico in un vortice di acqua e fango' - IlSussidiario.net : VORAGINE SULLA PONTINA: AUTO SPROFONDA nel territorio di Terracina. Un DISPERSO, l'amico: 'Travolto da vortice di acqua e fango'.

Terracina - Voragine profonda otto metri sulla Pontina : si cerca un disperso (VIDEO) : Uno scenario impressionante si è presentato stamattina ai soccorritori arrivati al chilometro 97 e 700 della Pontina, nel tratto di strada che ricade nel territorio del comune di Terracina. A causa delle forti piogge in quel punto la strada è sprofondata e si è aperta una enorme voragine che ha inghiottito un'automobile precipitata nel tratto sottostante dove c'è un canale che porta le acque provenienti dal fiume Ufente. Si cerca una persona ...

Maltempo - Voragine sulla Pontina : un morto e un disperso. Tromba d’aria a Crotone | : Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Vigili del fuoco alla ricerca di una persona

Circeo - Voragine sulla statale : scompare un'auto - disperso il conducente : Un tratto della strada statale Pontina che collega Roma al litorale sud è sprofondato questa mattina all'alba all'altezza dello svincolo per San Felice Circeo, nel Comune di Terracina. Verso le 6 e mezza di oggi la carreggiata sud è crollata per una lunghezza di 12 metri e si è aperta una voragine profonda circa 8 metri. In quell'istante transitavano due auto, una guidata da una ragazza di Terracina e una Fiat Tipo, condotta da un anziano che ...

Maltempo - Voragine sulla Pontina : il disperso è un imprenditore edile di Terracina [NOME e DETTAGLI] : 1/12 ...

Maltempo - si apre Voragine sulla Pontina : automobilista disperso : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla Pontina, un'auto che stava passando sulla strada proprio in quel momento ci è finita dentro. L'automobilista che era...

Voragine sulla Pontina - due persone in salvo : una era sull'auto travolta. Si cerca un disperso Traffico in tilt : i percorsi alternativi : Una Voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina. A bordo dell'auto travolta dallo smottamento della via Pontina, secondo quanto si è appreso, oltre l'uomo...

Voragine sulla Pontina - un disperso : Paura a San Vito di San Felice Circeo , Latina,. Un'enorme Voragine si è aperta in strada sulla via Pontina inghiottendo un'automobile. A quanto si apprende, la vettura vuota è stata individuata metà ...

Maltempo - auto inghiottita da una grossa Voragine sulla Pontina : un ferito e un disperso : A causa del Maltempo un grossa voragine si è aperta sulla via Pontina , la strada regionale che collega la provincia di Latina con Roma. Un'automobile che stava transitando nei pressi di San Felice ...

Maltempo - Voragine sulla Pontina : “Urgente la messa in sicurezza” : “Il tragico incidente avvenuto sulla Via Pontina, in cui l’apertura di una voragine ha inghiottito un’auto in transito, dimostra purtroppo una volta di piu’ che la messa in sicurezza di questa strada non puo’ piu’ essere rimandata. Chiediamo al Ministro Toninelli e al Presidente Zingaretti un atto di responsabilita’: stop al progetto dell’autostrada Roma-Latina, un pozzo senza fondo di soldi ...

Maltempo - auto inghiottita da una grossa Voragine sulla Pontina : un ferito e un disperso : Salva per miracolo una donna che si trovava a transitare sulla Pontina, poco prima del crollo, e che ha assistito alla scena. L'auto coinvolta nello smottamento, avvenuto all'altezza del chilometro 97+...

Voragine sulla PONTINA : UN UOMO DISPERSO/ Ultime notizie - un automobilista ricoverato a Terracina - IlSussidiario.net : Terracina, VORAGINE SULLA PONTINA: auto coinvolta. Video Ultime notizie, si cercano dispersi. Sul posto le forze dell'ordine, strada chiusa

Voragine sulla Pontina - auto trascinata dall'acqua : uomo salvato - si cerca un disperso. Traffico in tilt : i percorsi alternativi : Una Voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in...

Maltempo - Voragine sulla Pontina : sommozzatori al lavoro per la ricerca del disperso [GALLERY] : 1/6 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...