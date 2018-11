VOLLEY Olimpia Teodora Ravenna annichilisce Marsala

FOTO VOLLEY - presentato il pallone delle Olimpiadi 2020! La nuova creatura di Mikasa per Tokyo : In occasione del Congresso Mondiale della FIVB che si è tenuto a Cancun (Messico) è stato presentato il nuovo pallone V200W che debutterà in occasione della Coppa del Mondo 2019 di Volley dove sostituirà il vecchio MVA200, usato dalle Olimpiadi di Pechino 2008. Naturalmente questo pallone, prodotto dalla Mikasa, verrà impiegato alle Olimpiadi di Tokyo 2020! La sfera è perfettamente bilanciata con 18 pannelli aerodinamici che agevoleranno il ...

VOLLEY femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - battaglia campale con l’Olanda per la qualificazione! In caso di sconfitta… : Dopo aver conquistato un pesantissimo argento ai Mondiali, l’Italia vuole guadagnarsi anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma per volare nel Sol Levante dovrà vincere il girone con Olanda, Belgio e Kenya. Si tratta di un raggruppamento molto ostico per le azzurre, ottave nel rinnovato ranking FIVB, che però potrebbero avere il vantaggio di giocare in casa, accolte da una marea di pubblico pronto a sostenerle dopo la ...

VOLLEY femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - battaglia campale con l’Olanda per la qualificazione! In caso di sconfitta… : Dopo aver conquistato un pesantissimo argento ai Mondiali, l’Italia vuole guadagnarsi anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma per volare nel Sol Levante dovrà vincere il girone con Olanda, Belgio e Kenya. Si tratta di un raggruppamento molto ostico per le azzurre, ottave nel rinnovato ranking FIVB, che però potrebbero avere il vantaggio di giocare in casa, accolte da una marea di pubblico pronto a sostenerle dopo la ...

VOLLEY - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia - qualificazione durissima! C’è l’incubo Serbia da spezzare - poi Francia o Polonia all’orizzonte… : La strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata tracciata e per l’Italia si preannuncia un cammino particolarmente complicato, dovremo scalare un’autentica montagna se vorremo volare nella capitale nipponica e provare a lottare ancora per le medaglie dopo l’argento conquistato a Rio 2016. La nostra Nazionale, infatti, se la dovrà vedere con la Serbia nel girone di qualificazione che si disputerà nel weekend del 9-11 agosto ...

VOLLEY femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : definiti i sei gironi. Italia-Olanda da brividi - facile per le big? : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

VOLLEY - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : definiti i sei gironi. Spiccano Italia-Serbia e Polonia-Francia : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

VOLLEY femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

VOLLEY - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia trova la Serbia - che sfida verso Tokyo! Le avversarie e il girone degli azzurri : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale maschile aggiornato al 1° ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti tra Italia e Bulgaria. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle ...

VOLLEY - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : definite le date - si gioca ad agosto! Italia a caccia del pass : calendario e programma : La FIVB ha ufficializzato le date dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini giocheranno nel weekend del 9-11 agosto, cioè una settimana dopo rispetto alle competizioni riservate alle donne (2-4 agosto). Si tratta dei Tornei su base mondiale che mettono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi: si formeranno sei gironi da quattro squadre ciascuno distribuite in base al ranking ...

VOLLEY - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : definite le date - si gioca ad agosto! Italia a caccia del pass : La FIVB ha ufficializzato le date dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley. Gli uomini giocheranno nel weekend del 9-11 agosto, cioè una settimana dopo rispetto alle competizioni riservate alle donne (2-4 agosto). Si tratta dei Tornei su base mondiale che mettono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi: si formeranno sei gironi da quattro squadre ciascuno distribuite in base al ranking ...

VOLLEY - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia organizzerà i tornei in casa? Parte la corsa verso Tokyo : L’Italia organizzerà due tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley? L’ipotesi sembra molto probabile, la FIVB ha aperto il processo di candidatura e le varie Federazioni Nazionali potranno presentare le proprie domande entro il 14 dicembre, poi a gennaio 2019 verranno assegnate le organizzazioni dei sei tornei su base mondiale che si dovrebbero poi disputare ad agosto (attendiamo conferme ...

VOLLEY - continuità in casa Italia : la conferma di Blengini e la difficile qualificazione alle Olimpiadi. Se tornasse Juantorena… : L’Italia ha deciso di proseguire sulla linea della continuità, Chicco Blengini ha salvato la panchina dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali e rivestirà il ruolo di CT anche per le prossime due stagioni. La FIPAV ha deciso di onorare il contratto fino al 2020, dunque niente scossoni alla guida della nostra Nazionale di Volley maschile: la conferma del coach piemontese, vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di ...

VOLLEY - Chicco Blengini confermato CT dell’Italia? La strada del futuro - tra qualificazione alle Olimpiadi e i giovani : L’incontro di ieri tra Chicco Blengini e la FIPAV sembra avere prodotto un risultato: il CT sarebbe stato confermato alla guida della nostra Nazionale di Volley maschile, la Federazione Italiana è intenzionata a rispettare il contratto fino al 2020. Il coach piemontese, al centro dell’attenzione dopo il poco soddisfacente quinto posto ai Mondiali casalinghi, avrebbe così avuto la conferma del proprio ruolo come ha anticipato la ...

VOLLEY femminile - Torneo Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : si giocherà ad agosto 2019! Le possibili avversarie dell’Italia - Olanda quasi sicura! : L’Italia non si ferma dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile e guarda già alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai distanti appena due anni. La nostra Nazionale è pronta per incominciare il difficile percorso di Qualificazione alla rassegna a cinque cerchi e Davide Mazzanti sta già pianificando l’imminente futuro della nostra squadra che ha incantato in Giappone e che sembra avere davanti a ...