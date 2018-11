Volley femminile | le migliori italiane della settima giornata di serie A1 Olivotto

Volley : A1 Femminile - Conegliano e Busto corsare - Scandicci perde un punto a Monza : I TABELLINI- SAUGELLA TEAM Monza - SAVINO DEL BENE Scandicci 2-3, 25-21 26-28 25-21 21-25 11-15, SAUGELLA TEAM Monza: Melandri 12, Ortolani 19, Bianchini 4, Adams 18, Hancock 6, Orthmann 20, Arcangeli,...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 - settima giornata. Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio ma Conegliano non molla e mercoledì è big match : Si riforma la coppia di testa Novara-Busto Arsizio dopo la notte da capolista solitaria dell’Igor Gorgonzola che ieri aveva espugnato con autorità il campo de Il Bisonte Firenze. Nella domenica della Serie A1 di Volley femminile l’Unet E-Work Busto Arsizio deve sudare sul campo del Club Italia ma alla fine riesce ad avere la meglio in una sfida che si era complicata dopo il secondo set vinto dalla formazione di casa per la squadra di ...

Volley - Serie A femminile : Novara corsara al Mandela Forum - si aggiudica l’anticipo della 7^ giornata : Samsung Volley Cup: Igor Novara corsara al Mandela Forum, si aggiudica per 0-3 l’anticipo della 7^ giornata pur senza Egonu Una Igor Gorgonzola Novara pratica e cinica si aggiudica per 0-3 l’anticipo della 7^ giornata della Samsung Volley Cup. Il Bisonte non riesce a contrastare la forza delle igorine, che pur senza Plak e con Egonu lasciata a riposo da Barbolini, trova proprio nella sostituta dell’opposto della ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : settima giornata - Novara espugna Firenze e allunga in testa : Novara prosegue la propria cavalcata in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile grazie al successo ottenuto nell’anticipo della settima giornata di campionato. Le piemontesi hanno sconfitto Firenze per 3-0 (25-20; 25-23; 25-19) imponendosi al Mandela Forum con grande autorevolezza: le ragazze di Massimo Barbolini, che in settimana avevano surclassato il Budwolani Lodz in Champions League, si lanciano così al ...

Volley femminile Serie A1 2018-2019. Settima giornata. Novara alla “prova Bisonte”. Conegliano a Filottrano per tenere il passo prima del big match : E’ l’anticipo di domani a Firenze la gara che suscita maggiore interesse nella Settima giornata del massimo campionato di Volley donne. Il Bisonte, che arriva dalla sconfitta rocambolesca di Busto Arsizio con Lippmann e Popovic protagoniste, ospita l’Igor Gorgonzola Novara che, in tre giorni, ha trovato prima la vetta della classifica e poi una vittoria convincente al debutto in Champions contro Lodz. L’Imoco Conegliano, che ha due partite in ...

Volley femminile - gli Europei 2021 si disputeranno in Serbia. Fase finale a Belgrado : Gli Europei 2021 di Volley femminile si disputeranno in Serbia. Aleksandar Boricic, Presidente della CEV, e Zoran Gajic, Presidente della FederVolley locale, hanno siglato un accordo e così la rassegna continentale sbarcherà nel Paese delle Campionesse del Mondo e Campionesse d’Europa. A Belgrado si giocheranno uno dei quattro gironi e poi tutti gli incontri della Fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alle finali per le medaglie) ...

Volley femminile - Champions League : Novara a valanga sul Lodz - Egonu e muro da urlo : Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : Conegliano-Scandicci 3-2 - derby stellare. Fabris e Sylla battono Haak : Il primo derby italiano della Champions League 2018-2019 di Volley femminile ha regalato grandissime emozioni e non ha deluso le aspettative, al PalaVerde di Treviso è andata in scena una partita pazza e alla fine Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 24-26; 25-12; 23-25; 15-10) dopo 111 minuti di autentica battaglia. La nuova formula della massima competizione continentale non fa troppi sconti, solo le vincitrici dei cinque gironi e ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019. Novara al debutto con il Budowlani Lodz di Brakocevic : Ostacolo polacco domani sera per il debutto in Champions League dell’ambiziosa Novara. La squadra di Barbolini, che domenica scorsa ha riconquistato la vetta della classifica in campionato e tra una settimana sfiderà Conegliano nel big match, rivincita della Supercoppa vinta dai veneti, ospita alle 20.30 il Budowlani Lodz che ha centrato la qualificazione alla fase a gironi eliminando le forti francesi del Mulhouse. I favori del pronostico sono ...

Volley Club Frascati - Boccuccia lancia l’Under 18 femminile : «Vogliamo le finali nazionali» : Roma – Quarta vittoria in cinque incontri di campionato per l’Under 18 femminile del Volley Club Frascati. Ieri pomeriggio la formazione allenata da Flavia Mola ha sconfitto il Labico con un 3-0 rapido come dimostrano anche i parziali (25-16, 25-9 e 25-13). «L’avversaria non era forte come altre che abbiamo incontrato in questo inizio di stagione, ma servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti – dice la palleggiatrice classe 2002 Alice ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : Conegliano-Scandicci - derby italiano ad alta quota : Questa sera (ore 20.30) Conegliano e Scandicci si sfideranno nel match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, al PalaVerde di Treviso andrà in scena uno scontro diretto determinante per le sorti della Pool D: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde si qualificheranno agli ottavi di finale, le due squadre italiane non possono dunque sbagliare fin dall’inizio e il testa a ...

Volley : Champions Femminile - domani la sfida Conegliano-Scandicci : ROMA- Sarà il derby tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci ad aprire la stagione dei team italiani nelle Coppe Europee. Mercoledì sera le pantere di Daniele Santarelli - sul podio ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia giocherà un tappa a Perugia - azzurre in campo dopo i Mondiali : L’Italia giocherà a Perugia una tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La notizia arriva direttamente da Peppino Lomurno, Presidente del CR Umbria che si è esposto in una dichiarazione rilasciata al Corriere dell’Umbria: “Si tratta di un evento senza precedenti per la città e per l’intera regione perché non parliamo di giovanili ma di prima squadra. Quella squadra che ha fatto sognare milioni di italiani ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : le favorite. Sarà ancora battaglia tra Italia e Turchia? : Turchia e Italia sono le due nazioni che si sono divise la maggior parte dei trionfi in Champions League da quando, nel 2008, la massima competizione europea per club femminile, ha cambiato nome e format (sei successi turchi, tre Italiani e solo uno russo a rompere questa egemonia e tutto lascia pensare che anche quest’anno la lotta per la conquista della Champions al femminile sia un affare per queste due nazioni con un possibile inserimento ...