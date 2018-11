Violenza contro gli arbitri | inasprite le pene | “minimo un anno di squalifica”

Le celebrità si schierano contro la Violenza sulle donne : ... come quella 'Non è normale che sia normale' che ha raccolto moltissime adesioni da parte di uomini e donne del mondo della politica e dello spettacolo, che hanno condiviso il loro sostegno sui ...

Non è l'Arena - il gesto choc di Nunzia De Girolamo : toglie le scarpe e denuncia la Violenza contro le donne : Nunzia De Girolamo , presenza fissa da Massimo Giletti , si toglie le scarpe in studio, un paio di decollete con tacco rosse di vernice, e denuncia: 'Una donna che ha subito violenza una volta non può ...

Bari - giornata contro la Violenza sulle donne : ragazzina di 12 anni picchiata dal fidanzato : Nella domenica in cui ricorreva la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, Bari non si è fatta mancare l'ennesimo episodio di aggressione e percosse. Protagonisti ...

Cristiano Ronaldo è un calciatore che, per indole, parla poco e lavora tanto. Al posto delle dichiarazioni preferisce i gesti, quasi sempre atletici. Ma non solo: sabato sera, nell'anticipo di campionato tra la sua Juventus e la Spal, è sceso in campo – come tutti i suoi ...

'Sono stata vittima di Violenza sessuale - ecco la mia mostra contro gli abusi sulle donne' : È innegabile che il mondo ha fatto passi enormi sull'emancipazione femminile, ma ancora siamo lontani da quello che significa parità dei sessi, libertà della donna in società e in coppia. La mostra ...

Presidente Conte - un “codice rosso” contro la Violenza sulle donne c’è già dal 2013 : 25 Novembre. Il Presidente del Consiglio Conte annuncia che martedì in Cdm verrà approvato un "codice rosso" contro la violenza sulle donne, e cioè : "una corsia preferenziale alle denunce" per imporre "indagini più rapide" Lo aveva già annunciato qualche giorno fa il vice premier Salvini, come impegno condiviso anche con i ministri Bongiorno e Bonafede. «Il processo rapido, che intendiamo portare a casa ...

Rai 3 anticipa Le Ragazze nella Giornata contro la Violenza sulle Donne : si parte alle 20.25 : Rai 3 cambia, all'improvviso, la programmazione di domenica 25 novembre 2018 e anticipa alle 20.25 Le Ragazze, il (bel) programma condotto da Gloria Guida che ogni settimana racconta le storie di cinque Donne che hanno vissuto in diverse epoca del nostro Novecento, con un'incursione anche tra le ventenni del Duemila. Protagoniste di questa puntata Colomba Greci, Simonetta Agnello Hornby, Silvana Aliotta, Francesca Vecchioni, Marica ...

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne - l'adesione di Fratelli d'Italia a Cava de'Tirreni : ... né a Cava né in nessuna altra parte del mondo». Ed è proprio con tale obiettivo che l'associazione "Frida – contro la violenza di genere", della presidente Ilaria Sorrentino, opera sul territorio e ...

Conte : martedì in Cdm 'codice rosso' contro Violenza donne : Roma, 25 nov., askanews, - 'D'accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Cdm il 'codice rosso' contro la violenza sulle donne'. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio ...

Conte : "Martedì approveremo il 'Codice rosso' contro la Violenza sulle donne" : D'accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Cdm il 'Codice rosso' contro la violenza sulle donne. Offriremo una corsia preferenziale alle denunce, imporremo indagini più rapide. Lo Stato è dalla parte delle donne. Vinciamo insieme #lapartitaditutti". Lo scrive su twitter il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.La misura era stata annunciata nei giorni scorsi anche dal ministro della Giustizia ...

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la giornata internazionale contro la Violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Oggi la giornata contro la Violenza sulle donne : Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne voluta dall'Onu. Secondo la polizia, sono stati 32 i femminicidi registrati in Italia nei primi nove mesi del 2018. Più di 49 ...

L'emozionante campagna di Real Time contro la Violenza sulle donne : 'Se colpiscono una - colpiscono tutte' : Per il 25 novembre Real Time , il canale del gruppo Discovery Italia, trasmette al posto di promo e spot, testimonianze di donne vitTime di violenza nell'ambito del progetto di responsabilità sociale ...

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. Una su tre subisce ancora Violenza : Pubblicità Pubblicità In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il timore della violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% di donne in tutta ...