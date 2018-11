Vini d' annata italiani e francesi ricercati dai collezionisti

Corteo studenti - Boldrini : 'Violenza va condannata - ma SalVini non dia lezioni di civiltà' : Nella giornata di oggi, gli studenti hanno manifestato in 50 piazze d'Italia, nonostante la partecipazione maggiore si sia riscontrata nelle citta' di Roma e Torino. Forte l'attacco nei confronti del governo, che è sfociato anche nel bruciare dei manichini [VIDEO] raffiguranti Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un gesto che è costato l'accusa di vilipendio a due attiviste torinesi. Gli studenti hanno manifestato per il diritto allo studio, per il ...