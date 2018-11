VIDEO Carrarese-Pisa 4-1 | gli highlights della partita

VIDEO/ Arezzo Carrarese - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - girone A - - IlSussidiario.net : Video Arezzo Carrarese , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita, giocata ieri per la 12giornata della Serie C, girone A.

Diretta Arezzo Carrarese/ Risultato live 0-0 - streaming VIDEO Rai : Il match inizia in maniera contratta - IlSussidiario.net : Diretta Arezzo Carrarese, streaming video Rai: il big match del girone A di Serie C vede a confronto le due squadre che sono seconde in classifica.

Pontedera-Carrarese/ Streaming VIDEO e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Pontedera-Carrarese, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, nona giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:56:00 GMT)

DIRETTA/ Carrarese-Olbia (risultato finale 3-4) streaming VIDEO e tv : Ragatzu regala i tre punti ai sardi! : DIRETTA Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Diretta/ Carrarese-Olbia (risultato live 3-3) streaming VIDEO e tv : gara pazzesca al Mannucci! : Diretta Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA/ Carrarese-Olbia (risultato live 2-2) streaming VIDEO e tv : Ragatzu riacciuffa i marmiferi! : DIRETTA Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:38:00 GMT)

Diretta/ Carrarese-Olbia (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : intervallo : Diretta Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:10:00 GMT)

DIRETTA/ Carrarese-Olbia (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : Iotti fa gioire i galluresi : DIRETTA Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:54:00 GMT)

DIRETTA / Carrarese Olbia (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Carrarese-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Carrarese-Olbia/ Streaming VIDEO e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Carrarese-Olbia, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:22:00 GMT)

DIRETTA / Piacenza-Carrarese (risultato finale 2-1) streaming VIDEO e tv : Tavano riapre su rigore ma non basta : DIRETTA Piacenza-Carrarese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:11:00 GMT)

Diretta / Piacenza-Carrarese (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : gran gol di Barlocco al 56'! : Diretta Piacenza-Carrarese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Piacenza-Carrarese/ Streaming VIDEO e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Piacenza-Carrarese, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, settima giornata del girone A(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:33:00 GMT)

DIRETTA/ Carrarese Novara (risultato finale 4-2) streaming VIDEO e tv : dominio toscano al dei Marmi! : DIRETTA Carrarese Novara streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone A (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:21:00 GMT)