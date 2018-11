Vibo Valentia | cane sgozzato e appeso alla porta di un negozio Atto di intimidazione

Qualità della vita - Bolzano regina d’Italia : male il Sud - Vibo Valentia è dove si vive peggio : Bolzano si conferma al primo posto della classifica della Qualità della vita in Italia. Fanalino di coda Vibo Valentia , in Calabria. Crollano Roma, Bari, Firenze e Venezia, che perdono circa 20 posizioni. Ma in generale nel 2018 si vive meglio che negli anni precedenti. Treviso la provincia più sicura.Continua a leggere

Vibo Valentia - raccoglie e sbuccia frutta nei campi - ma per l’Inps è completamento cieco. I video che lo incastrano : Doveva essere completamente cieco e per la sua invalidità, dal 2011 ad oggi, ha percepito indebitamente dall’Inps oltre 200mila euro che adesso dovrà restituire. La storia è quella di un pensionato di 63 anni, residente a Rombiolo in provincia di Vibo Valentia, denunciato dalla Guardia di finanza per truffa aggravata. Su richiesta del sostituto procuratore Benedetta Callea, le fiamme gialle gli hanno notificato un avviso di garanzia. ...