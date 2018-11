Vialli racconta | “Ho avuto un cancro Sto bene | ma non so come finirà la partita Giravo

Gianluca Vialli - ex calciatore - racconta per la prima volta di avere avuto il cancro : Nel suo nuovo libro racconta 98 storie (più una) per aiutare le persone ad affrontare le sfide della vita. Da ex calciatore Gianluca Vialli - classe 1964 e un passato con la maglia della Cremonese, della Sampdoria e della Juventus - ne ha affrontate tante, ma quella più grande gli si è presentata all'improvviso quando aveva smesso di giocare. Come racconta in un'intervista al Corriere della Sera quella battaglia ha dovuto ...