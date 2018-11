Via libera dell' UE | Brexit | ok al divorzio

Via libera dall'Ue all'accordo sulla Brexit. Juncker : 'È un giorno triste' : ... Donald Tusk, su Twitter: i 27 Paesi dell'Unione europea hanno dato l'ok all'accordo di ritiro della Gran Bretagna e la dichiarazione politica sulle future relazioni Ue-Regno Unito.

Brexit - i 27 paesi Ue danno il Via libera all'accordo di divorzio con Londra. May chiede unità alla nazione : Approvata anche una dichiarazione politica separata in cui si delineando le future relazioni del Regno Unito con l'Ue. Una volta dato il via libera a questi documenti, i leader dei 27 incontreranno ...

Decreto fiscale - Via libera dal 2020 a dichiarazione precompilata Iva - Sky TG24 - : La commissione Finanze del Senato approva emendamento M5S che recepisce la proposta dell'Agenzia delle Entrate. A disposizione le bozze dei documenti con registri, liquidazione periodica, ...

Via libera della Camera al ddl anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

Anticorruzione : Via libera Camera con 288 sì - ora al Senato : Primo via libera al ddl Anticorruzione da parte della Camera. I voti a favore sono 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il via libera è stato accolto con un applauso dei 5 stelle.

La Corte dei Conti sblocca la spesa del Comune di Napoli : Via libera a ticket - premi e assunzioni : assunzioni, lavoratori socialmente utili, premi di produttività e ticket mensa. La sospensione del blocco della spesa per il Comune di Napoli da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti dà ...

"Via libera al ddl anti-corruzione entro Natale". Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Il governo si schiera in Aula. Arriva anche il premier Giuseppe Conte. La manovra italiana è appena stata bocciata da dall'Ue e da Bruxelles piombano parole come fendenti: "La legge di bilancio avrà un impatto negativo". Eppure il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a brigare l'uno contro l'altro sul disegno di legge anti-corruzione. I grillini chiedono di sospendere la seduta perché la maggioranza ha bisogno di tempo ...

Usa - Via libera alla carne sintetica : no di Coldiretti e Assocarni - : Due agenzie statunitensi hanno annunciato che si occuperanno della sicurezza di questi prodotti che potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori già nel 2020. Contrarie le organizzazioni italiane ...

Ponte - Bucci : «Entro il 3 dicembre il progetto». Antimafia - c’è il Via libera : Entro una settima si sceglierà il progetto. Bono candida Fincantieri: per Genova pronti a costruire due viadotti. Salvini firma il decreto per le procedure semplificate

Vendita Alitalia - dai commissari c’è il Via libera all’offerta vincolante di Ferrovie : Il via libera era nell’aria, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità: i commissari di Alitalia hanno dato il loro nulla osta all’offerta vincolante presentata il 31 ottobre da Ferrovie, il cui ‘Progetto Az’ entra ufficialmente nel vivo. Tappa fondamentale, quindi, per la procedura di Vendita della compagnia di bandiera. Un tassello considerato scontato visto che la proposta delle Ferrovie era considerata in ...

I commissari straordinari di Alitalia danno il Via libera all’integrazione con Fs : Secondo quanto si apprende, Fs avrebbe infatti ricevuto una lettera in cui si dice che l'offerta "è stata positivamente valutata" dai commissari "sentito il ministero vigilante". Insomma, la fusione tra Alitalia e Fs sembra ormai in dirittura d'arrivo e il core dell'operazione sarà l'integrazione tra treno e aereo, che dovrebbe realizzarsi insieme all'acquisizione nel 2019.Continua a leggere