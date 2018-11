Vertice sulla manovra | si sgonfiano reddito e quota 100 Ecco il segnale a Bruxelles

Il governo è pronto a trattare con Bruxelles : stasera Vertice sulla manovra a Palazzo Chigi : Il governo sembra essere disposto a trattare con la Commissione europea e questa sera, al vertice sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, discuteranno delle misure da limare e delle proposte da avanzare a Bruxelles.Continua a leggere

Slitta a domani sera il Vertice di governo sulla manovra : Roma, 25 nov., askanews, - Slitta a domani sera il vertice sulla manovra tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era stato lo stesso Conte ad annunciare il vertice, lasciando il Consiglio europeo sulla Brexit, precisando però il possibile rinvio a domani. E …

Bruxelles - i numeri della Banca d'Italia sulla stabilità agitano il Vertice : Con le cifre portate ieri sul tavolo del dibattito, pare che quanto fatto fin qui rischia di bruciarsi con quanto si farà, se si fa non tenendo conto di come funziona il mercato e di quanto può ...

Vertice Conte-Juncker sulla manovra. Il premier garantisce stabilità finanziaria. Moscovici : la nostra porta resta aperta : 'A Juncker dirò che l'Italia vuole stabilità finanziaria' dichiara Conte. Da Lega e Movimento 5 stelle però rimangono i paletti: 'il deficit deve restare al 2.4%' -

Manovra - in corso il Vertice a Palazzo Chigi sulla lettera all’Ue : A Palazzo Chigi è in corso il vertice presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla lettera da inviare entro oggi a Bruxelles in risposta ai rilievi della Commissione europea sulla Manovra. Partecipano i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A seguire la seduta del Consiglio dei ministri...

Al via il Vertice sulla manovra. Matteo Salvini : "All'Ue non va bene? Noi tiriamo dritto" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell'Unione europea. Subito dopo ci sarà un Consiglio dei ministri.La lettera per Bruxelles deve essere inviata entro la mezzanotte. Il vicepremier Matteo Salvini, prima dell'inizio della riunione ha detto ai cronisti che il governo non ha intenzione fare modifiche grosse alla ...

Conte e Salamè : “Vertice sulla Libia un successo”. Ma la Turchia abbandona i lavori in protesta : «Voglio ringrazia l’Italia e il suo presidente del Consiglio per aver organizzato questa Conferenza, che è stata un successo». L’inviato Onu per la Libia Ghassam Salamè parlando durante la conferenza stampa finale a Palermo al fianco del premier Giuseppe Conte si dice entusiasta dei risultati. «Palermo resta una pietra miliare» del processo politic...

Come sta andando il Vertice sulla Libia a Palermo : vertice sulla Libia, Palermo, 13/11/2018 (Foto: Tullio Puglia/Getty Images) Il 12 e il 13 novembre sono i giorni della Conferenza per la Libia, durante i quali l’Italia vuole dare il proprio contributo, insieme alla Missione di supporto delle Nazioni unite in Libia (Unsmil), alla stabilizzazione del paese, chiamato alle prossime elezioni nazionali a giugno del 2019. Il vertice libico voluto dal premier Giuseppe Conte segue un evento simile che ...

Vertice sulla Libia - stretta di mano Sarraj-Haftar : Mini-Vertice per far incontrare il capo del governo di unità nazionale e il generale Haftar, che non parteciperà alla plenaria

Vertice sulla Manovra - Salvini : 'Bene l'incontro' - ma sul caso è giallo : Il portavoce del premier, Rocco Casalino, ribadendo che "non c'è stato nessun Vertice", ha quindi spiegato che "c'è stato un fraintendimento". Per Casalino, infatti, "Di Maio era nel suo ufficio al ...

Vertice sulla manovra Conte-Salvini-Di Maio - assente Tria. Urge risposta all'Ue : Vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla manovra economica, in vista della risposta che il Governo italiano dovrà dare entro domani alla Commissione Ue. assente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Mentre in Parlamento si susseguono le audizioni, il Governo è chiamato a rispondere alla ...

Vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla prescrizione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a Palazzo Chigi per il Vertice convocato per sciogliere il nodo della prescrizione. Presente alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per primo è arrivato Di Maio, seguito da Salvini mentre il premier è giunto a Palazzo Chigi con qualche minuto di ritardo. Ieri il leader leghista ha avuto contatti con ...

Di Maio scalda il Vertice con Conte e Salvini. "Accordo sulla prescrizione o salta tutto" : La riforma della prescrizione è un provvedimento vitale per i 5 stelle, farla saltare rischia di compromettere l'intera esperienza di Governo. Luigi Di Maio scalda la riunione prevista di prima mattina a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Matteo Salvini imponendo un aut aut all'alleato di Governo."O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto di governo" afferma vicepremier M5S in una intervista in apertura di prima pagina al ...

Oggi il Vertice tra Salvini Di Maio e Conte sulla prescrizione : Roma, 8 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini ha rimandato ad Oggi il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un ...