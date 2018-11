«Vengo prima io» | il manuale per le ragazze

vanityfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) In francese lo chiamano petite mort, ma a differenza di quello che potrebbe sembrare è qualcosa per la quale vale la pena vivere: è l’orgasmo, soprattutto inteso al femminile. Ma quanto è ancora oscuro e quanto si sa davvero sul piacere sessuale della donna, quanto ne conosciamo e quanto se ne parla senza tabù?A decenni di distanza dalla rivoluzione sessuale il tema sembra ancora coperto da un velo di mistero: probabile che non si tratti di semplice vergogna, ma piuttosto di una rappresentazione ancora troppo idealizzata dai film, o distorta, dalla pornografia, che contribuisce a non offrire le giuste informazioni su come funziona il piacere femminile. Molte donne ancora oggi conoscono poco il proprio corpo e comunicano con difficoltà al compagno come provare piacere, spesso pensando di dover anteporre il loro al proprio.É da queste e altre motivazioni che nasce il progetto ...