Usa | Trump | «Chiuderemo il confine con il Messico se necessario»

Guerra dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Ventuno cittadini fanno caUsa a Trump per il clima : E' socio fondatore della Città della Scienza e membro del Consiglio scientifico di Ispra. Collabora con Micron, la rivista di Arpa Umbria. Grammenos Mastrojeni , Antonello Pasini Effetto Serra, ...

Usa - chiuso il confine con il Messico a San Diego : centinaia di migranti sfidano Trump : Il passo di frontiera che divide la statunitense San Diego dalla Messicana Tijuana, si chiama San Ysidro, ed è l'attraversamento di confine più frequentato del mondo. Questi migranti fanno parte ...

"Gilet gialli" : nuova manifestazione il 1° dicembre | Nasce il "coordinamento italiano" con pagina Fb | Trump : manifestate pure per come Ue maltratta Usa : I "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione sugli Champs-Elysées di Parigi il primo dicembre. Decisione presa dopo le violenze e i 101 arresti delcorteo di sabato nella capitale francese, al quale hannopartecipato oltre 36mila persone.

Il governo Usa smentisce Trump : il cambio climatico costerà miliardi : L’amministrazione Trump smentisce Trump sul clima. Venerdì infatti il governo americano ha pubblicato il secondo volume del National Climate Assessment, in cui sostiene che il riscaldamento globale è in corso, sta già facendo danni, e se non ci saranno interventi costerà al paese una perdita del 10% della sua economia entro la fine del secolo....

Usa : sfida dem a tutto campo a Trump : ANSA, - WASHINGTON, 24 NOV - I democratici si preparano a dare battaglia all'amministrazione Trump alla camera, di cui hanno riconquistato il controllo. Dalle politiche del segretario all'istruzione ...

Agenzie Usa contro Trump : l’effetto serra entro il 2100 cancellerà il 10% del Pil americano : New York - Inondazioni, incendi, siccità, malattie, crolli. Il cambiamento climatico costera' caro, molto caro agli Stati Uniti se non correranno ai ripari. In una smentita indiretta...