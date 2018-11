Usa | scontri con i migranti al confine con Tijuana | 42 arresti Trump | ' Messico deve

Scontri a confine fra Messico e Usa. Trump chiude valico Tijuana | : Si tratta del porto di ingresso di San Ysidro, il piu' trafficato del mondo. Le immagini ritraggono gli agenti americani in tenuta anti-sommossa che cercano di fermare i migranti, creando un muro ...

River-Boca posticipata a stasera a caUsa degli scontri fuori dallo stadio : La partita più attesa del calcio Sudamericano, ovvero la finale di ritorno di Copa Libertadores tra le due squadre di Buenos Aires, è stata rimandata a stasera (ore 21 italiane), a causa degli scontri avvenuti prima della partita che doveva disputarsi ieri sera. Gli scontri La decisione è stata presa dalla confederazione del Conmebol che dopo aver posticipato inizialmente l'inizio della partita di un paio di ore, ha deciso di posticiparla alle ...

UeD news : Sebastiano e Gianluca accUsati - ma gli scontri degenerano : Uomini e Donne news: gli scontri che vedono protagonisti Sebastiano e Gianluca del Trono Over degenerano in studio Sebastiano e Gianluca del Trono Over di Uomini e Donne sono duramente accusati sia dal pubblico che dai presenti in studio. Gli scontri che li vedono protagonisti nel programma degenerano. I telespettatori sui social appaiono sconvolti e […] L'articolo UeD news: Sebastiano e Gianluca accusati, ma gli scontri degenerano ...

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accusa il compianto Vittorio di aver portato Tap a San Basilio. Ancora scontri tra Pd e M5S

No Tav - scontri Val SUsa nel 2015 : 16 condanne/ Ultime notizie - attivisti : "Gendarmi difendono indifendibile" : No Tav, scontri Val Susa nel 2015: 16 condanne. Ultime notizie, le proteste degli attivisti in conferenza stampa a Torino: "Gendarmi difendono indifendibile"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Tav - condanne a Torino : gli scontri del giugno 2015 a 4 anni dallo sgombero in Val SUsa e la pasionaria 73enne : Era il quarto anniversario dallo sgombero del campeggio No Tav, quello avvenuto nel 2011 con violenti scontri tra militanti e forze dell’ordine. Ed altri scontri avvennero quella domenica 28 giugno 2015, fatti condannati oggi dal Tribunale di Torino. Gli oppositori della Torino-Lione, abitanti della Val di Susa e appartenenti ai centri sociali, tornavano a manifestare in massa: appuntamento alle 10 di domenica, partenza dal forte di Exilles con ...

16 attivisti No TAV sono stati condannati in primo grado per gli scontri del 2015 in Val SUsa : Il tribunale di Torino ha condannato 16 attivisti No TAV e ne ha assolti 3 al processo di primo grado relativo agli scontri avvenuti il 28 giugno del 2015 in Val di Susa. Quel giorno, durante un marcia che contestava The post 16 attivisti No TAV sono stati condannati in primo grado per gli scontri del 2015 in Val Susa appeared first on Il Post.