Uranio impoverito | il ministro Trenta | “Basta silenzi | tavolo tecnico su morti e ammalati”

Uranio impoverito - il ministro Trenta : "Avvierò un tavolo tecnico. Basta silenzio" : A breve partirà un "tavolo tecnico" sul tema dell'Uranio impoverito. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Il problema, ha spiegato in un post su Facebook, "c'è, esiste, e io voglio approfondire ogni singolo caso. E voglio ascoltare ogni singola voce: ad oggi, infatti, sul tema c'è stato un silenzio spaventoso e questo non è più accettabile". Il vertice del dicastero della Difesa ha ...

Uranio impoverito - rimandato al mittente l’appello del Ministero della Difesa : lo Stato è colpevole : A gennaio del 2016 era arrivata una delle sentenze destinate a fare storia: lo Stato era Stato condannato a risarcire la famiglia di un paracadutista dell’Arma dei Carabinieri morto nel 200 di ritorno dalla Bosnia. Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa, stabilendo un risarcimento di oltre ottocentomila euro. Ad uccidere l’uomo, che aveva 41 anni, è Stato un tumore al colon che si era ...

Torino - suicida militare ex leucemico che chiedeva il reintegro. ‘Malato per l’Uranio impoverito - mi pagano per stare a casa’ : Soltanto una settimana fa il caporalmaggiore dell’esercito Luigi Sorrentino, soprannominato “Gigi l’Immortale” perché sopravvissuto a un attentato dei talebani nel 2006, aveva raccontato a un giornale la sua malattia e la sua voglia di tornare al lavoro. Un’ambizione frenata dalla leucemia, forse contratta a colpa dell’uranio impoverito, e dalle decisioni dei ministeri della Difesa e dell’Economia. Infine è arrivata la notifica di un ...

Uranio impoverito : morto suicida un militare ammalato di leucemia - gli era stato negato il reintegro nell’Esercito : L’Uranio impoverito con cui è stato a contatto durante la sua vita militare è stata la causa della sua leucemia, aveva partecipato a decine di missioni all’estero e ultimamente aveva chiesto il reintegro nell’Esercito, ma gli era stato negato; aveva anche presentato ricorso al Tar del Piemonte per la causa di servizio, ovvero per i danni subiti per via della malattia. Ora però Luigi Sorrentino si è arreso: il caporalmaggiore ...

Uranio impoverito - la rivincita dei militari morti nel silenzio : Ministero della Difesa riconosciuto colpevole : Ci sono voluti anni, lavoro, impegno, tempo e soprattutto morti. Ma finalmente la Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causalità tra tumori e Uranio impoverito: il Ministero della Difesa è stato dichiarato colpevole, non ha protetto i militari italiani come avrebbe potuto e dovuto. I morti, nel corso degli anni, sono stati tanti, ma quest’ultima storica sentenza affonda le proprie radici nell’8 settembre 1999, quando a 23 anni moriva ...