Uomini e Donne | diretta puntata del 26 novembre

Uomini e Donne oggi : Tina alza la gonna di Gemma - Sossio piange : oggi Uomini e Donne: Tina e Gemma litigano, la Cipollari alza la gonna della Galgani, Sossio in lacrime per Ursula Questo Lunedì va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata ricca di colpi di scena davvero inaspettati. Come sempre si parte da un filmato riguardate Gemma. La dama di Torino e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Tina alza la gonna di Gemma, Sossio piange proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - anticipazioni e diretta di lunedì 26 novembre 2018 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne 2018-2019, anticipazioni 26 novembre 2018 Nuovo ...

Uomini e Donne anticipazioni : LORENZO diviso tra GIULIA e CLAUDIA - IVAN esce con JENNIFER [trono classico] : Piccoli problemi in corso nel trono di LORENZO Riccardi. Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne indicano che il tronista ha discusso in maniera piuttosto accesa con CLAUDIA Dionigi. Scopriamo insieme che cosa è successo… Interrogata da Maria De Filippi su come stesse proseguendo la conoscenza con LORENZO, CLAUDIA ha ammesso di avere dei dubbi sul ragazzo, nati soprattutto dal fatto che ha cercato di ...

Uomini e donne/ La frecciatina di Martina Sebastiani a Teresa Langella e Andrew Dal Corso - Trono Classico - - IlSussidiario.net : Uomini e donne, Trono Classico anticipazioni e news: la frecciatina di Teresa Langella a Martina Sebastiani e Andrew Dal Corso

Uomini e donne - Gemma Galgani in ginocchio da Rocco Fredella : Paolo mollato nel modo più brutale : La frequentazione con Rocco Fredella sembrava un capitolo chiuso per Gemma Galgani ma dalle ultime registrazioni di Uomini e donne , avvenute sabato 24 novembre, la situazione sembra essere totalmente ...

Gemma Galgani e Rocco innamorati : addio a Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia Paolo per tornare con Rocco Non si possono mai abbassare le difese quando si parla di Gemma Galgani perché lei è la donna delle sorprese (oltre che del ‘mai una gioia’). Nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne la dama torinese, a sorpresa per l’appunto, è tornata a parlare di Rocco Fredella dichiarandosi ancora molto interessata a lui il quale sembra aver molto ...

Uomini e donne - la fine di Ida Platano e Riccardo Guarnieri : lei innamorata mentre lui se la fa con un'altra : Sembravano aver ritrovato la serenità tanto ricercata dopo la loro avventura a Temptation Island ma la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è conclusa, e questa volta, ...

Curling - Europei 2018 - un torneo a due facce per l’Italia : gli Uomini scrivono la storia - le donne vengono retrocesse : Un Europeo a due facce per la Nazionale italiana di Curling a Tallinn (Estonia). La squadra maschile ha infatti scritto la storia, conquistando una straordinaria medaglia di bronzo e riportando l’Italia sul podio continentale dopo 39 anni. La squadra femminile è stata invece retrocessa nella Divisione B, dopo aver chiuso all’ultimo posto il round robin. La storica impresa realizzata da Joel Retornaz e compagni arriva al termine di un percorso di ...

Uomini e Donne - Ida torna single : chi è la nuova fiamma di Riccardo : Riccardo di Uomini e Donne lascia Ida per un’altra: lei chi è? Ieri sera è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore sono tornati in studio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due però sono tornati nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi separati. Ad annunciarlo ieri in puntata è stato proprio Riccardo Guarnieri. Finita ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico : anniversario da sogno a New York (Foto) : Uomini e Donne, Clarissa e Federico festeggiano due anni di fidanzamento: anniversario da sogno a New York Clarissa Marchese e Federico Gregucci, a distanza di due anni dalla scelta a Uomini e Donne, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia, proprio in queste ore, si trova a New York, dove è volata per festeggiare […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa e Federico: anniversario da sogno a New York (Foto) proviene da Gossip e Tv.