Uniqlo apre a Milano nell’autunno 2019

(Di lunedì 26 novembre 2018)arriva a, in Piazza Cordusio, il prossimo autunno. Ora è ufficiale: “Siamo estremamente onorati e orgogliosi di entrare nel mercato italiano nel” ha dichiarato Tadashi Yanai, fondatore e presidente die Presidente e CEO di Fast Retailing. “è una delle capitali della moda più importanti e rispettate internazionalmente, nota per la sua cultura artigianale storica e per un design sofisticato ed elegante. La spettacolare posizione del negozio e il nostro concetto LifeWear, basato sulla creazione di abiti che soddisfino le esigenze dello stile di vita di tutti, ci fa sperare che il pubblico die dei suoi visitatori accolgae lo faccia diventare parte integrante del suo quotidiano”.In Giapponeè una delle catene d’abbigliamento leader del mercato, sia per i profitti sia per volume di vendite. Il successo ...