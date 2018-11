Un tuffo nella musica a Ragusa con Melodica

Un tuffo nella nebulosa del Teschio - tra polveri e ammassi stellari : Per la sua sagoma, l’hanno battezzata nebulosa del Teschio, in inglese Skull and Crossbones (il tipico simbolo sulla bandiera nera dei pirati) e, secondo l’Eso – European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – non c’era momento migliore della settimana di Halloween per rilasciare la sua ultima immagine. Realizzato dal Very Large Telescope dal deserto di Atacama, lo scatto ci permette grazie alla sua ...

Roma - movida senza controllo : adesso c'è il tuffo nella spazzatura : Si pensava di averle viste tutte: ma non quello di divertirsi con la spazzatura. E invece così non è. Viale Ippocrate, a Roma, è una delle mete più ambite degli universitari. Qui, ogni sera, centinaia di ragazzi passano ore davanti ai bar. Ma a volte la movida diventa molto fastidiosa, trasformando la via in una strada invivibile per i residenti. Gente che urla fino a notte fonda, macchine che bloccano il traffico, e anche danneggiamenti alle ...

tuffo nel passato - sedicesimo episodio. Anno 2013 : tanti cambiamenti nel mondo politico e nella religione e tanti grandi successi di ogni genere nel mondo della musica : Continua il nostro settimanale viaggio nella storia con il sedicesimo appuntamento del nostro Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2013. Un Anno di importanti conferme e importanti cambiamenti nel mondo politico. In Germania viene eletta come cancelliera per la terza volta consecutiva Angela Merkel. La Turchia diventa scenario di protesta contro il governo Erdogan mentre in Egitto il presidente Morsi viene destituito dal suo incarico. L’Inghilterra ...