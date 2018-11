Un giocatore tossico di Overwatch modifica la sua condotta dopo la spiegazione di

eurogamer

(Di lunedì 26 novembre 2018) Essere bannati da un gioco che si ama non fa piacere, anche quando il ban è meritato. Maaver ricevuto un ban daper linguaggio offensivo, unha ammesso le proprie colpe.Come riporta PCGamesN, in un messaggio su Reddit, un utente ha spiegato che è stato bannato per aver usato un linguaggio offensivo e ha immediatamente deciso di fare appello. Nel suo post, afferma di aver pensato che il processo di ban fosse automatizzato, mail suo appello, ha ottenuto una risposta da un vero essere umano di Blizzard, una risposta che è stata sufficiente a fargli mettere in discussione i suoi modi e la sua, ha scritto."Comprendo che sei deluso dall'azione intrapresa sul tuo account", ha risposto un moderatore. "Purtroppo, è il risultato delle tue stesse azioni". Il moderatore ha anche elencato alcune delle offese che l'utente aveva accumulato nel gioco.Read ...