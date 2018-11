Un Escher totale nella Mostra al Palazzo delle Arti di Napoli

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Dal 1 novembre si può visitare aldiladell'incisore olandese. Chi non si è mai interrogato, infatti, su un'opera di Maurits Cornelisincisore olandese tanto caro agli architetti, i disegnatori, i creativi ed i pubblicitari? Non stiamo parlando di un'sta molto conosciuto ma subliminalmente le sue creazioni - magari non conosciute propriamente - fanno oramai parte dell'immaginario collettivo. Ora - e fino al 22 di aprile del 2019 - le sue incisioni sono visionabili ed audiospiegate al Pan di Via dei Mille a. Olandese del 1898, - morì nel 1972 in patria per un cancro - fallì negli studi e incominciò a cercare la sua strada camminando nei Sud del mondo e soprattutto nel nostro Sud Italia dove dal 1931 dimorò con continuità ed a Ravello conobbe anche il suo amore Jetta Umiker che gli diede una numerosa prole.nelle falesie ...