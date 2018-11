' Ultimo tango a Parigi' | lo scandalo e il successo

Bernardo Bertolucci - è morto il grande regista di ' Ultimo tango a Parigi' : È morto a Roma Bernardo Bertolucci all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. È stato il regista di una serie di film che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema sia italiano che internazionale. Celeberrimi i capolavori "Ultimo tango a Parigi" con Marlon Brando e "L 'Ultimo Imperatore" dedicato all 'Ultimo imperatore cinese, per il quale vinse un Oscar nel 1988 (l'unico regista italiano ad averlo vinto). Figlio del grande Attilio ...

L’Ultimo tango della Brexit può funzionare? : Non vi piacerà affatto negoziare stando fuori dalla stanza in cui ci sono tutti gli altri, aveva detto la cancelliera Angela Merkel alla vigilia del referendum sulla Brexit, nel 2016. Le sue parole furono prese come un’ingerenza esterna inopportuna, come tutto quel che fu detto allora prima del voto