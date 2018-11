Ufficiale l’instore per la presentazione della raccolta Raf Tozzi attesa il 30 novembre

optimaitalia

: Ufficiale l'instore per la presentazione della raccolta @rafriefoli #Tozzi attesa il 30 novembre: tutti i dettagli… - OptiMagazine : Ufficiale l'instore per la presentazione della raccolta @rafriefoli #Tozzi attesa il 30 novembre: tutti i dettagli… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)L'instore per laRafsi terrà al Mondadori Megastore di Milano. A darne l'annuncio sono stati i due artisti, che si sono detti pronti all'evento in programma per il 2 dicembre a partire dalle 15.Ladedicata ai 30 anni di Gente di mare èper il 30e conterrà una serie di successi tratti dalla carriera dei due artisti, insieme a una nuova resa del brano che ha raggiunto l'Eurovision Song Contest in una versione per orchestra. Nel nuovo progetto discografico non è invece compreso il nuovo singolo in radio, Come una danza, con il quale hanno voluto anticipare la collaborazione a due voci tra Raf e Umberto. Il brano ha già una resa visiva con il videogià rilasciato a qualche giorno dall'approdo in radio del singolo. L'idea di tornare a fare qualcosa insieme è arrivata in occasione dei 40 anni di Ti amo ...