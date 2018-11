UeD | inaspettato gesto di Rocco | Gianni lo difende ma al pubblico non piace

UeD news - il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico : Uomini e Donne news, Maria De Filippi fa un gesto inaspettato in studio per una signora del pubblico A Uomini e Donne accade qualcosa di davvero inaspettato. Per la prima volta una donna che si trova nel pubblico in studio ha l’opportunità di farsi conoscere da un cavaliere del Trono Over, in questo caso Rocco. […] L'articolo UeD news, il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico proviene da Gossip e Tv.