Udinese-Roma | Cesari a Tiki Taka | “ai giallorossi manca un rigore”

Serie A : la Roma perde 1 a 0 contro l'Udinese - decide la rete di De Paul : Il giorno 24 novembre 2018 si è giocata un'altra partita di Serie A, dopo lo stop per la nazionale italiana di calcio. Il primo match del sabato pomeriggio è stato proprio quello alla Dacia Arena tra l'Udinese e la Roma di Eusebio Di Francesco. Il risultato finale è stato di 1 a 0 per i padroni di casa che sono riusciti a strappare tre punti importantissimi ai giallorossi. Per gli ospiti questa è un'altra sconfitta pesante, dopo quella in casa ...

Udinese-Roma - Di Francesco : 'Sono avvelenato. E' mancata la voglia di vincere' : ... l'Atalanta e le altre inseguitrici che potrebbero scavalcare i giallorossi: "E' venuta a mancare la voglia di vincere " ha sottolineato Eusebio Di Francesco nel post gara ai microfoni di Sky Sport " ...

Con la Roma risorge l'Udinese. Nicola vince all'esordio : 1-0. Per Di Francesco si mette male : Un gol buono, uno annullato col Var, un altro divorato nel recupero ma alla fine tre punti pesanti per l'Udinese che fanno brindare Nicola, all'esordio sulla panchina friulana dopo la parentesi ...

Udinese-Roma - “Vesuvio lavali col fuoco” : l’appello di Ancelotti resta inascoltato : Carlo Ancelotti ha provato a dare una scossa al mondo del calcio chiedendo pene severe contro i cori offensivi, al ritorno del campionato ecco un nuovo caso Durante la sosta per le gare delle Nazionali, si è fatto un gran parlare di violenza, cori razzisti e gestione degli stadi. Alla prima gara dopo la sosta, subito le chiacchiere si sono sciolte come neve al sole. “lavali, lavali, lavali col fuoco. Vesuvio lavali col fuoco“, ...

Udinese-Roma 1-0 - quarta sconfitta per Di Francesco : quarta sconfitta per Di Francesco Udinese-Roma 1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Di Francesco la quarta sconfitta dall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è ...

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...