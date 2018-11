Tutti zitti al party di Maurizio Cattelan

Sta per parlare Juncker - “ululati” di protesta al Parlamento europeo. E Tajani zittisce Tutti : “Serve un veterinario qui?” : Angela Merkel ha appena finito di parlare al Parlamento europeo di Strasburgo, quando il presidente Antonio Tajani ha dato la parola a Jean-Claude Juncker . Ma il presidente della Commissione europea è stato subito interrotto da “ululati” e grida di disapprovazione dai gruppi più euroscettici. “Serve un veterinario qui?” ha chiesto sarcastico Tajani . L'articolo Sta per parlare Juncker , “ululati” di protesta al ...

Simona Ventura zittisce Tutti - il post in difesa del figlio Niccolò : 'Niente droghe - solo oppioidi per calmare i dolori' : Simona Ventura , la celebre conduttrice televisiva che è ritornata al successo con la prima edizione del dating show di Canale 5 'Temptation Island Vip', è tornata alla ribalta della cronaca per un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove ha chiarito per completezza d'informazione una notizia trapelata nei giorni ...