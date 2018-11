Tutte le scadenze di fine mese

La corsa ai 9 condoni fiscali parte da oggi. Ecco Tutte le scadenze : Il 24 ottobre è la data spartiacque per l’adesione alle sanatorie. Entro il 13 novembre si dovrà sottoscrivere la proposta del Fisco per aderire all’accertamento con adesione risparmiando sanzioni e interessi. Dieci giorni dopo scatta il termine per definire «a prezzo stralciato» gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione. E il 7 dicembre dovrà andare alla cassa chi ha aderito alla rottamazione bis per ...