TelevideoRai101 : Trump: potremo chiudere confine Messico -

, "Se necessario,mo ilcon ilin modo permanente".Così il presidente Usa, invitando il Congresso a stanziare i fondi per la realizzaione del muro. Molti dei migranti sono "criminali e non entreranno negli Usa",aggiunge, riferendosi alla carovana proveniente dal Centro America. Il"deve rimpatriarli nei loro Paesi. Lo faccia come vuole.Ma non entreranno mai negli Usa". La polizia di frontiera ha arrestato 42 persone, mentre il governo Messicano ha espulso 98 migranti centroamericani.(Di lunedì 26 novembre 2018)