Trentino | sci | un software per ridurre gli incidenti sulle piste

Trentino - spara al figlio della compagna e poi si uccide. Lei è riuscita a scappare : Prima uno o più spari uditi dai vicini, poi una donna che fuggiva. Le forze dell’ordine hanno circondato una villetta a Costa di Folgaria, borgo del Trentino, dopo che alcune persone hanno sentito dei colpi d’arma da fuoco. Quando sono entrati hanno trovato due cadaveri: quello dell’uomo sui 60 anni, considerato l’autore degli spari, e quello del figlio 34enne della compagna. L’aggressore, scrive l’Ansa, probabilmente si è ...

Trentino - esonda il fiume Brenta per il maltempo : a Levico i pesci nuotano in strada : A Levico, in provincia di Trento, il fiume Brenta è esondato a causa del maltempo che in queste ore sta interessando buona parte del Paese. Nel video, il momento in cui i pesci si trovano nel mezzo della strada e cercano – come sembra – di raggiungere l’acqua più alta. Video Twitter/Strummer L'articolo Trentino, esonda il fiume Brenta per il maltempo: a Levico i pesci nuotano in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trascina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

Elezioni regionali in Trentino - la Lega trascina il centrodestra : Spoglio delle schede un po' a rilento in Trentino, dove ieri si è votato per il rinnovo del consiglio provinciale. Lo spoglio è inizio alle ore 7 e, dopo 5 sezioni sulle 529 complessive, si registra la Lega ampiamente davanti con il 35,34% dei voti seguita dal Partito Democratico con il 14,73%, Partito Autonomista Trentino Tirolese con il 13,25%.Sotto il 10% il Movimento 5 Stelle (7,10%). Per quanto concerne i candidati presidenti ...

Provinciali in Alto Adige - in calo l’Svp : team Köllensperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano uno scossone politico le elezioni di Provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello scru...

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...