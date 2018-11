Trapianti | donna operata al volto | a Roma pronti per un nuovo intervento

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) E’ ancora senzaladue mesi fa all’ospedale Sant’Andrea diin quello che era stato preannunciato come il primo trapianto di faccia eseguito in Italia. Oggi “le sue condizioni cliniche sono stabili, non ha febbre, gli esami ematochimici sono nella norma e lei è su di morale e ben determinata a sottoporsi a unchirurgico”, che potrebbe arrivare “molto presto”.Lo riferisce Paolo Anibaldi, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, sentito dall’Adnkronos Salute per fare il punto sulle condizioni della paziente sottoposta nella struttura a unin prima italiana, che purtroppo non si è rivelato risolutivo.Dopo l’espianto delda donatore e la ricostruzione temporanea con tessuti autologhi, “la paziente è rimasta in reparto e sta ...