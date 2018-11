Tra Lega e Cinque Stelle si inserisce il partito del PIL

Colpisce la collega con una stecca di cioccolato da un chilo : 44enne ricoverata con Trauma cranico : Ha colpito la collega con una stecca di cioccolato da un chilo, provocandole un trauma cranico. È successo qualche giorno fa nella fabbrica di cioccolato “Laica” di Arona, in provincia di Novara, dove due donne hanno avuto una lite furibonda. Non è chiaro quale sia stato il motivo del contendere, ma quel che è certo, come riporta il Corriere della Sera, è che una delle due donne ha usato il primo oggetto contundente che si è trovata ...

Il conTratto Tra M5s e Lega non reggerà : ... sull'immigrazione come sulla sicurezza, sulla giustizia come sull'uguaglianza, sui diritti come sui doveri, sulla famiglia come sulle droghe, sul concetto di politica come su quello di forza... la ...

Camera - proposta di legge della Lega per la nascita di un Centro di addesTramento unico delle Forze dell'Ordine : Perfezionare le conoscenze tecniche e migliorare la pratica di tiro delle Forze di Polizia. Un 'bersaglio' che va colpito, secondo alcuni deputati leghisti, con l'istituzione di un vero e proprio ...

Spoiler Il Segreto : Adela Tra la vita e la morte a causa di un uomo legato al suo passato : Lo sceneggiato iberico Il Segreto, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate italiane che il pubblico vedrà prossimamente ci rivelano che la maestra Adela (Ruth Llopis) lotterà tra la vita e la morte a causa di una persona misteriosa legata al suo passato. In particolare la moglie di Carmelo Leal sarà ferita alla nuca da un colpo d'arma da fuoco. La ...

Crollo della Pontina - Trano : "Politica scollegata dal territorio". : San Felice Circeo: Nella primissima mattinata di oggi un'auto è stata inghiottita da una voragine generatasi lungo la strada Pontina, nel territorio di San Felice Circeo , loc. San Vito, . Il bilancio ...

Incidente Michele Bravi - indagato per omicidio sTradale. Il suo legale contesta la versione della polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinisTra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’Incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...

Le sTrategie della Lega per Roma (e il Lazio) : Roma. Chiamata alle armi, Federico Iadicicco, la compie con parole perentorie. “L’appuntamento fondamentale è quello delle europee: è li che abbiamo la possibilità di mettere nell’angolo il M5s”. E sarà l’occasione informale, sarà l’insofferenza che la platea dei nuovi adepti mostra di fronte alla c

Belgio : disputa legale - sequesTrate alcune opere di Banksy

Mastella : Tra Di Maio e Salvini l'amore sta svanendo - la Lega sta scalando il Sud : 'Occupano lo stesso letto, ma fanno sogni diversi', dice Clemente Mastella a proposito di Lega e Cinquestelle. Il sindaco di Benevento, 71 anni, una delle vecchie volpi della Repubblica, si aggira ...

Disputa legale in Belgio - sequesTrate opere di Banksy : Alcune opere di Banksy esposte in Belgio sono state sequestrate dalle autorità, perché sono emersi dubbi che non fossero assicurate. Lo riferisce la Bbc. I lavori dell'artista di strada, che ...

