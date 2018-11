Tra arte | scienza e tessile | Il genio di Leonardo in mostra al Museo del Tessuto di Prato

La tecnologia svela i segreti di Caravaggio : con l’eye Tracking l’arte diventa scienza : L'hi-tech e la tecnologia svelano i misteri dell'arte di Caravaggio. Durante un convegno alla Città della scienza di Napoli, alcuni esperti hanno ricostruito la tecnica "tipo" con cui il grande pittore riusciva a realizzare gli importanti capolavori della storia dell'arte che ci hanno fatto innamorare.Continua a leggere

Cosa succede al tuo corpo se dormi sulla tua parte sinisTra? : Cosa c’è di meglio di tornare a casa, rilassarsi sotto una bella doccia calda e dopo una cena leggera, gettarsi tra le braccia di Morfeo? Dopo una giornata fatiCosa, ti sembrerà di aver raggiunto un piccolo traguardo: le membra si lasciano andare leggere tra le calde lenzuola e la mente può finalmente liberarsi dei vari pensieri e dei pesi che ti hanno assillata durante il giorno. Ognuno di noi ha la sua posizione preferita quando va a letto. ...

Le principali tappe dell'arte di Piero Manzoni analizzate in una mosTra a Firenze : Una ricerca scandita da polarità dialettiche: concetto/oggetto, materiale/immateriale, interno/esterno, ironia/rigore, magia/scienza, finito/infinito, tutto/niente. Dalle Linee alle opere 'corporali' ...

AsTrazioni Formali per valorizzare l’arte del territorio : l’arte come punto di partenza e non come punto di arrivo . Eccolo il tema centrale dell’evento “Astrazioni Formali”. Ovvero

Vanessa InconTrada da Non Dirlo al Mio Capo a I Nostri Figli e le critiche sul peso : “Siamo donne - fa parte della vita” : Vanessa Incontrada si difende, ancora una volta, da chi mesi fa l'aveva colpita duramente sui social, criticandola per il suo aspetto fisico. L'attrice di origini spagnole, terminato Non Dirlo al Mio Capo 2 (tutto tace ancora sulla terza stagione), tornerà sul piccolo schermo con il film tv I Nostri Figli, accanto a Giorgio Pasotti. Ospite della trasmissione Rai, Domenica In, Vanessa Incontrada ha confidato di essersi sentita molto ferita ...

Previsioni Meteo - Novembre si conclude con un assaggio d’inverno : veloce sfuriata fredda Tra Martedì 27 e Venerdì 30 : 1/23 ...

"Interconnessioni" Tra identità - arte contemporanea e Tradizione nel progetto di residenza di Tersicorea a Settimo San Pietro. : Per i duecento bambini settimesi della scuola primaria ed elementare un grande successo anche con le "interconnessioni" del matinèe tra brivido e divertimento nei due spettacoli a Casa Dessy, con ...

Inter - obiettivo Pogba : affare da 200 milioni di euro Tra ingaggio e cartellino : Cominciano a susseguirsi i rumors di mercato sul possibile passaggio di Paul Pogba all'Inter. I nerazzurri nelle prossime sessioni di calciomercato regaleranno sicuramente un rinforzo di grande livello al tecnico, Luciano Spalletti, in mezzo al campo. Il centrocampo, infatti, è il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. A gennaio si cercherà di fare qualcosa, approfittando di qualche occasione di mercato, ...

Fedez a Tgcom : "Ho preso la decisione di mettere da parte la tv per concenTrarmi solo sulla mia musica" : "Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è televisivo per riappropriarmi della mia musica, di spostare il fuoco solo su quello". Parola di Fedez, giudice di X Factor, che in un'intervista a Tgcom annuncia di voler concentrarsi di più sulla musica e mettere così da parte gli impegni sul piccolo schermo.L'occasione è l'evento di lancio del suo nuovo disco "Paranoia Airlines". "Non ho mai smesso di ...

Oroscopo martedì 27 novembre : Cancro Tra i segni più fortunati del giorno : L'ultima settimana di novembre sarà molto importante per alcuni segni zodiacali, che riusciranno ad ottenere grandi successi economici. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 27 novembre. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: una giornata molto forte vi attende. Ponderate bene le decisioni per evitare incomprensioni. Se in amore ci sono perplessità, cercate di far valere le vostre ragioni e prendere una decisione. Toro: ...

Interconnessioni Tra identità - arte contemporanea e Tradizione nel progetto di residenza di Tersicorea a Settimo San Pietro : ... studi, proiezioni, laboratori, anteprime, spettacoli, con uno sguardo particolare ai bambini delle scuole primarie ed elementari.

Toni Casano* - Turistificazione dell'arte Tra fustini e figurine : ... mostrano quanto siano sideralmente distanti dalla parola d'ordine di un tempo, in cui la dirigenza rivendicava la "separazione della responsabilità politica da quella amministrativa", con buona pace ...

Leu : Palazzotto - sinisTra riparte da idee : "Prima che un partito direi quindi che ci serve un pensiero, un'idea attorno a cui chiamare tutte le esperienze più significative della sinistra sociale e politica ad un processo di confluenza a ...

Migranti - Toninelli : Malta si gira dall'alTra parte e l'Ue che fa? : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse