cosacucino.myblog

: Torta nesquik, una golosità che fa impazzire i bambini - primochef_it : Torta nesquik, una golosità che fa impazzire i bambini -

(Di lunedì 26 novembre 2018)Ingredienti100 gr di150 gr di zucchero 5 uova; un pizzico di sale 130 gr di farina per dolci 130 gr di amido di mais 16 gr di lievito per dolci 130 gr di olio di arachidi lette q.b.Procedimento:Montate a neve i bianchi con un pizzico di sale. In una ciotola sbattete i tuorli con 5 cucchiai di acqua calda fino a che non saranno diventati spumosi. Poi aggiungete lo zucchero e l’olio di arachidi. Quando questi ingredienti si saranno ben amalgamati aggiungete le polveri ( farina, amido,e lievito) che avrete setacciato un po’ per volta. Se l’impasto è un po’ duro aggiungete qualche cucchiaio di latte. Amalgamate bene il tutto, il composto deve risultare omogeneo.Imburrate e infarinate o rivestite con carta forno una tortiera di 24-26 cm di diametro. Mettete dentro il vostro preparato e infornate a 170-180°C per circa 35-40 minuti. Per ...