Torna Icardi | c' è Brozo e Spalletti confida in Radja | ma il Tottenham ora fa più paura

Spalletti 'vede' gli ottavi : a Londra con i suoi gioielli. Tornano Brozovic - Vecino - Perisic e Icardi : A Londra Luciano Spalletti rispolvera i suoi gioielli: Brozovic, Vecino, Perisic e Icardi. Il centrocampista croato era squalificato sabato sera contro il Frosinone, mentre tra gli altri tre soltanto ...

L’Inter Torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

Inter - Gabigol Torna a gennaio? Intanto Icardi elogia Lautaro : Inter-Gabigol, SECONDO TEMPO– Fino alla sconfitta contro l’Atalanta erano stati due mesi praticamente perfetti per l’Inter. 7 vittorie consecutive in campionato, il pareggio casalingo contro il Barcellona, il derby vinto all’ultimo minuto, e i primi sogni scudetto che hanno animato i sonni dei tifosi nerazzurri. Il 4-1 subìto a Bergamo, però, ha svegliato tutti e […] L'articolo Inter, Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia ...

Maxi Lopez Torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

Barcellona-Inter - Rakitic non ha dubbi : “sono forti e difficili da battere. Icardi? E’ Tornato… Pippo Inzaghi” : In vista della sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, Ivan Rakitic ha sottolineato come sarà complicato avere la meglio sui nerazzurri Il Camp Nou sarà questa sera il palcoscenico del match tra Barcellona e Inter, una sfida ricca di fascino e spettacolo pronta a regalare emozioni a non finire. AFP/LaPresse Tante le stelle in campo, anche se non ci sarà quella più luminosa, dal momento che Lionel Messi sta recuperando dal suo ...

Sampdoria - Saponara : 'Sono pronto a Tornare - tra Icardi e Higuain...' : Riccardo Saponara , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport : ' Ora sto bene, sono pronto a tornare già da lunedì col Sassuolo per dare il mio contributo ai miei compagni . Il derby Inter-Milan? Del Milan ho tanti ricordi, dura scegliere tra Icardi e ...

Inter - i 10 nazionali : Icardi-Lautaro Tornano in Italia a 4 giorni dal Milan : Sei vittorie di fila tra Serie A e Champions League, l'obiettivo puntato verso il derby di domenica 21 e la sfida di Coppa con il Barcellona, in Spagna mercoledì 24,. Luciano Spalletti è tornato al ...

Psv Eindhoven-Inter - probabili formazioni : Torna Icardi - Politano dal 1' : “Al di là che io i calcoli non li ho mai fatti per principio, sono sicuro che il modo migliore di affrontare la partita sia provare a vincerla“. Come dichiarato nella conferenza stampa della vigilia, l’Inter di Luciano Spalletti vola a Eindhoven con l’obiettivo di fare bottino pieno. Una vittoria sul campo del Psv permetterebbe ai nerazzurri […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, probabili formazioni: torna Icardi, ...

PSV-Inter probabili formazioni - Champions League : Torna Mauro Icardi dal primo minuto : Sarà un mercoledì sera decisivo per l’Inter e la sua avventura in Champions League. I nerazzurri fanno visita al PSV nella seconda giornata della fase a gironi e devono uscire con i tre punti dall’Olanda per non sprecare la fondamentale vittoria all’esordio contro il Tottenham. Rispetto proprio alla partita con gli inglesi non ci saranno esperimenti da parte di Luciano Spalletti, che non metterà Skriniar terzino destro, ma ...