Torino Film Festival | poi un mattino di novembre arrivò Blaze ed è già il nostro film del

Torino Film Festival 2018 - Nicolas Cage è un’insanguinato e furioso boscaiolo in Mandy. James Franco presenta in anteprima mondiale Pretenders : Dov’è finito Nicolas Cage? Per chi fosse dalle parti di Torino, nella sezione strong Afterhours del 36esimo TFF, il nipote di Francis Ford Coppola è l’insanguinato e furioso boscaiolo protagonista di Mandy. Un horror spudoratamente gore, venato di cieli fantasy, sciolto nell’acido di sadici biker e demoniaci hippie che compiono violenti riti satanici. Sembra esserci una gran pace nella foresta dove Red (Cage) e Mandy (Andrea Riseborough, vista ...

Torino Film Festival 2018 - apre “The Front Runner” : un filmone imperdibile sul primo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Usa : Ascesa e caduta, in nemmeno tre settimane di campagna elettorale, del candidato democratico Gary Hart. Qualche anno prima di Monica Lewinsky, addirittura trent’anni da Stormy Daniels, ecco lo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Stati Uniti. The Front runner, il candidato favoritissimo alle presidenziali del 1988, quell’idealista dell’Ovest che ricordava Kennedy, è il titolo del Film diretto da Jason Reitman (Tra le nuvole, ...

Amori e scandali per il Torino Film Festival che guarda lontano : Tutto d'un fiato sarebbe stata comunque l'occasione per disconnettersi dal mondo per un po'. Oltre che un buon alibi. 'Ma che fine avevi fatto? È da 14 ore che hai il cellulare spento', 'Scusa, ...

Via al Torino Film Festival - 36ª edizione. Con Cantona... ? : ... le retrospettive , Jean Eustache; Powell & Pressburger, e quindi l'abbuffata di Corti e Doc, sovente ispirati a tematiche sociali e al mondo del lavoro, senza dimenticare la serie di 5 Film scelti ...

Jason Reitman apre la 36esima edizione del Torino Film Festival : ... Jia ZhangKe , Marta Donzelli , Miguel Gomes , Col Needham , il regista del Film di apertura, Jason Reitman , e molte altre personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Per maggiori ...

Al via il 36esimo Torino Film Festival. Apre 'The Front Runner' : Si Apre con ' The Front Runner ' di Jason Reitman il 36esimo Torino Film Festival , in programma dal 23 novembre all'1 dicembre. La pellicola, introdotta dalla madrina della kermesse Lucia Mascino, ...

Torino Film Festival 2018 : l'appuntamento cinefilo dell'anno : Come non ricordarlo in Il maschio e la femmina , La cinese , Weekend , La gaia scienza , Detective . Poi ha girato con Rivette, Skolimowski, Rocha, e in anni più recenti con Olivier Assayas, Aki ...

Torino Film Festival 2018 : film - programma - protagonisti : Dal 23 novembre al 1° dicembre va in scena la 36^ edizione del Torino film Festival, diretto Emanuela Martini. Un viaggio nel cinema del passato e del presente per capire meglio da dove veniamo e dove stiamo andando. Torino film Festival 2018, i grandi appuntamenti Si parte con “The Front Runner” di Jason Reitman (ospite della kermesse), in cui Hugh Jackman veste i panni del senatore democratico Gary Hart che nel 1988 fu travolto da ...

Torino Film festival nel segno di Nanni - Pupi & Olmi per riscoprire il cinema dei Maestri : "Il mio ospite più irriverente? Sicuramente Julien Temple, che quando venne a presentare il suo film The filth and the fury, nell'edizione del festival dedicata al Punk, si mise a rievocare cosa era ...

Fiat è per il quarto anno consecutivo sponsor principale del Torino Film Festival : L'ultimo contributo del marchio italiano nel mondo del cinema è stato il cortometraggio 'Fiat 500X L'esperienza di domani, oggi' , ispirato al Film cult 'Ritorno al futuro'. Questa produzione ha ...

Torino Film Festival 2018 dal 23 novembre al 1° dicembre : ... ; Abbonamento9-19 , *, : EURO 45,00 , Strettamente personale e non cedibile, consente l'accesso a tutti gli spettacoli che iniziano prima delle 19.00, ; Pass giornaliero 9-19, *, : EURO 14,00 , ...

Torino Film Festival 2018 - da Pupi Avati a Nanni Moretti - Ermanno Olmi e James Franco : il programma completo : Il “regista esordiente” Valerio Mastandrea in concorso, Jia Zhangke presidente di giuria, Pupi Avati guest director. E ancora la premiere mondiale del nuovo Film di James Franco (Pretenders), il Gran Premio Torino alla carriera del mitico attore francese Jean-Pierre Léaude un’intera giornata dedicata alla memoria “vivente” di Ermanno Olmi. Oltre al già annunciato Nanni Moretti che ne chiuderà la 36ma edizione col documentario Santiago, Italia, ...

Al Torino Film Festival : Moretti - Mastandrea e gli omaggi a Olmi e Scola : La Rita Hayworth scelta come nume tutelare per il Festival di Torino , l'occasione il centenario della nascita, il 17 ottobre del 1918, non è quella fatale del guanto nero ma una ragazza solare in ...