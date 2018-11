Torino Domani Sei domande per indagare il futuro della città Daniele Valle

A Torino è già tempo di derby : da domani in vendita i biglietti per la sfida contro la Juve : Al via l'operazione derby. Manca poco meno di un mese all'appuntamento al Grande Torino, 15 dicembre, ore 20,30,, ma la testa del Toro è già proiettata verso la sfida alla Juventus, almeno per quanto ...

Domani al via a Torino GiovedìScienza : la prima conferenza dedicata ai vaccini : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare facili” : Già nella serata di domani si torna in campo per un nuovo turno di campionato. Infatti ad aprire l’ottava giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo Torino-Frosinone, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:30. Una gara per cui il tecnico dei granata Walter Mazzarri pretende che vi si esca con […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : domani si comincia. Debutto in casa per Brescia e Trento - Torino va a Francoforte : E’ ai nastri di partenza l’edizione numero 17 dell’EuroCup, la seconda coppa europea gestita dalla ULEB dopo l’Eurolega. Nell’importante campo di partecipazione si trovano anche tre squadre italiane: la Germani Basket Brescia, la Dolomiti Energia Trento e la Fiat Torino. Tutte giocheranno nella giornata di domani: analizziamo i loro confronti. FRAPORT SKYLINERS Francoforte-FIAT Torino (Girone D – Mercoledì 3 ...