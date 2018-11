Tir con i freni rotti sull' A1 | polizia e autista napoletano evitano strage

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018 : Sergio Pagni terzo nel compound a Strassen : Si è svolta a Strassen (Lussemburgo) la prima tappa stagionale delle Indoor World Series, il nuovo massimo circuito internazionale delle gare Indoor di Tiro con l’arco. Un torneo open, che ha visto partecipare oltre 300 atleti da tutto il mondo con i grandi nomi che non si sono fatti mancare e anche gli azzurri sono stati protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal compound, dove Sergio Pagni sale subito sul podio, ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - l'adesione di Fratelli d'Italia a Cava de'Tirreni : ... né a Cava né in nessuna altra parte del mondo». Ed è proprio con tale obiettivo che l'associazione "Frida – contro la violenza di genere", della presidente Ilaria Sorrentino, opera sul territorio e ...

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - riTiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

F1 – Addio con riTiro per Raikkonen - Kimi ai saluti : “con la Ferrari anche brutti momenti - ma sempre belli da vivere” : Kimi Raikkonen, dopo il ritiro dal Gp di Abu Dhabi, parla della sua esperienza appena conclusasi con la Ferrari: il pilota finlandese pronto a sbarcare in Alfa Romeo-Sauber Si è conclusa male l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Nell’ultimo Gran Premio di stagione, ultima gara del finlandese in rosso, il pilota si è ritirato al settimo giro sul circuito di Abu Dhabi, perdendo ogni speranza di concludere la sua storia ...

F1 – Finale amaro per Raikkonen : l’ultima gara con la Ferrari termina con un riTiro per Kimi [VIDEO] : Altro che festa! L’avventura di Raikkonen in Ferrari termina con un amarissimo ritiro al Gp di Abu Dhabi Non era questo il Finale che Kimi Raikkonen e tutti i suoi tifosi si sarebbero aspettati: il pilota finlandese è sceso in pista per l’ultima volta di rosso vestito, a bordo di una monoposto Ferrari. Un Finale amarissimo per Raikkonen, costretto al ritiro dopo soli 7 giri dall’inizio del Gp di Abu Dhabi: la monoposto ...

Santa Caterina d'Alessandria - la marTire che convertì tutti ma non il suo aguzzino : Gli Ordini mendicanti, caratterizzati da una spiccata attenzione alla scienza e alla cultura nelle varie discipline, la scelsero come patrona degli studi e dei centri culturali diffondendone il culto ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un Tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

«Con la Cina inoltre è in via di definizione l'avvio un nuovo collegamento diretto aereo da Lamezia Terme a parTire dal prossimo mese di ... : ... al termine di una riunione operativa con il Vicepresidente della Giunta Francesco Russo e una serie di dirigenti della Regione, il ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata ...

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez riTira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Gommone con 200 migranti a bordo verso l'Italia. Salvini : 'Malta si Tira indietro' : Il vicepremier attacca La Valletta che avrebbe abbandonato l'imbarcazione e non avrebbe coordinato le operazioni di soccorso dome promesso

Sci alpino - tutto pronto per la discesa maschile di Lake Louise : Innerhofer parTirà con il numero due : Poche ore alla prima discesa maschile a Lake Louise: Innerhofer con il 2, Fill con l’8, Paris con il 13. Il via alle 20.15 Poche ore ancora e gli appassionati della velocità maschile potranno assistere al grande spettacolo offerto ogni anno dall’apertura del circuito con la gara canadese sulla Men’s Olympic di Lake Louise (Can). Alle 20.15 (ora italiana) prenderà il via l’austriaco Max Franz, il primo atleta a ...

Corleone - Di Maio : se eletti M5S in Consiglio riTirerò il simbolo : Roma,, askanews, - "Io sono un ministro, prima ancora che capo politico del Movimento cinque stelle. Lo Stato non tratta con la mafia, non ci parla e non deve dare minimamente segnali di vicinanza a ...

Ibra al Milan - Tassotti ci mette la firma : “che coppia con Higuain - ma Cutrone paTirebbe. E quella rissa con Onyewu…” : L’ex vice allenatore del Milan ha parlato dell’eventuale ritorno in rossonero di Ibrahimovic, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il Milan si è messo in testa di prendere Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è in cima alla lista dei rinforzi di gennaio stilata da Leonardo, pronto a regalare un grande colpo a Gattuso. AFP/LaPresse Sull’operazione che dovrebbe riportare l’attaccante dei Galaxy a Milano si è ...