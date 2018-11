The Walking Dead | il trailer della seconda parte della nona stagione

The Walking Dead - il finale di metà stagione e il futuro della serie tv : parla la showrunner : Attenzione spoiler su The Walking Dead, non ci sono però dettagli sul finale di metà stagione in onda questa sera su FOX in Italia.Questa notte negli Stati Uniti (e questa sera in Italia su FOX), The Walking Dead ha raggiunto la fine di un ennesimo ciclo di episodi con l'ottavo episodio della nona stagione. Sicuramente per la nuova showrunner Angela Kang non si è trattato di un approccio semplice al mondo di The Walking Dead soprattutto ...

The Walking Dead 9 chiude il 2018 con una morte illustre e il debutto dei Sussurratori : anticipazioni 26 novembre : The Walking Dead 9 non delude. Il cambio di marcia funziona e anche se molti fedelissimi sono ormai scappati per via di due anni (quasi tre) di noia tremenda e tempi dilatati, sembra proprio che la svolta firmata Angela Kang convinca e lo faccia di episodio in episodio. Purtroppo la prima parte della stagione è terminata ieri sera negli Usa e oggi lo farà in Italia con la messa in onda dell'episodio 9x08 su Fox a partire dalle 21.10. Il ...

Dove vedere il midseason finale di The Walking Dead 9 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa il 25 e 26 novembre : Ultimo appuntamento del 2018 con la serie AMC: questa sera negli Usa andrà in onda il midseason finale di The Walking Dead 9, l'ultimo episodio della prima parte di stagione. La serie andrà in pausa fino al prossimo febbraio e fino ad allora i fan dovranno fare i conti con il cliffangher già annunciato e che è destinato a cambiare tutto. L'arrivo dei Sussurratori, la possibilità di una morte importante e il debutto dei nuovi cattivi della ...

Overkill's The Walking Dead : vendite più basse del previsto : Overkill's The Walking ha avuto un'accoglienza alquanto tiepida da parte del mercato, riporta Gamingbolt. Come possiamo vedere infatti il gioco è stato lanciato per PC all'inizio del mese, in un periodo certamente già di per sé occupato da grandi uscite, e alcuni utenti aveva previsto il gioco ne ha risentito in termini di vendite.Il Publisher Starbreeze ha recentemente pubblicato che i ricavi di Overkill's The Walking Dead sono stati minori di ...

Al via la produzione di The Walking Dead 10 : “Le valutazioni non riflettono l’aumento della qualità della serie” : The Walking Dead 10 ci sarà ed è già in produzione. In barba a tutti coloro che continuano a giudicare la serie senza nemmeno più guardarla, arriva un sonoro schiaffo da parte di AMC e dello stesso staff creativo della serie che non arretra di un passo e continuerà ad andare avanti fino a quando il pubblico non si ricrederà. Dopo tutto quello che è successo in passato, soprattutto dalla morte di Glenn in poi, la nona stagione della serie ha ...

Overkill's The Walking Dead - recensione : L'universo di The Walking Dead non ha certo bisogno di presentazioni e dall'inizio di questo millennio ha saputo raccontarsi attraverso diversi medium. Prima, dal 2003, ha esordito con una serie a fumetti, poi dal 2010 l'emittente AMC ha trasmesso la trasposizione televisiva, e infine nel 2012, grazie a Telltale Games, è arrivato il primo videogioco dedicato all'universo di Robert Kirkman, nella forma di un'avventura grafica.Arriviamo così al ...

Il mistero delle “X” in The Walking Dead 9 : le tre ipotesi su Michonne - Daryl e Maggie : Il mistero delle "X" in The Walking Dead 9 continua a tenere banco in queste settimane e, in particolare, negli ultimi due episodi andati in onda. L'uscita di scena di Rick Grimes è stata seguita da un salto temporale di sei anni di cui sappiamo ancora poco. I superstiti continuano ad andare avanti per le loro strade e il pubblico li ha ritrovati calati in queste nuove vite senza spiegazioni e senza flashback che possano chiarire alcune di ...

The Walking Dead : The Final Season : Skybound Entertainment riprende lo sviluppo degli episodi finali : Come ormai saprete, nel mese di settembre di quest'anno Telltale Games, l'acclamato sviluppatore di The Walking Dead,ha licenziato la maggior parte della forza lavoro e ha chiuso i battenti per sempre. Per settimane, dopo l'annuncio, sono circolate varie informazioni riguardanti la chiusura e il futuro dei loro progettiOltre due settimane dopo, Skybound Entertainment ha annunciato che avevano in programma di completare The Walking Dead: The ...

The Walking Dead 9×08 chiude il 2018 con il botto : il debutto di Alpha e una morte importante nell’episodio del 26 novembre? : The Walking Dead 9x08 andrà in onda la prossima settimana, il 26 novembre, su Fox di Sky e sarà in quel momento che il pubblico italiano chiuderà il 2018 con il botto. La serie AMC ha detto addio al suo protagonista, Rick Grimes, e adesso si prepara a voltare pagina rinunciando anche a Maggie che proprio nell'episodio di questa sera scopriremo andata via al seguito di Georgie. A differenza di Rick lui potrebbe tornare nella decima stagione ma ...

Nonostante l'arrivo di Overkill's The Walking Dead le azioni di Starbreeze sono crollate : Come segnalato da VG247.com, le azioni di Starbreeze sono in declino da giugno e sembra che la recente uscita di The Walking Dead non abbia aiutato affatto.Poco prima dell'E3 di quest'anno, le azioni di Starbreeze hanno subito un enorme picchiata, passando da 16,95 SEK ($ 1,88) a 9,93 SEK ($ 1,10) per azione.Il 6 novembre, lo stesso giorno in cui Overkill's The Walking Dead è stato lanciato per PC in Nord America, la società ha registrato una ...

The Walking Dead 9 svela la verità sull’uscita di scena di Maggie - i Sussurratori e il nuovo amore di Aaron : anticipazioni 19 novembre : The Walking Dead 9 andrà a fondo nel carattere e nella vita dei suoi personaggi fino a questo momento secondari e con l'episodio in onda oggi, 19 novembre, su Fox di Sky ne avremo la conferma. Nell'episodio dal titolo Stradivari, che sarà il penultimo di questa stagione, gli sceneggiatori hanno messo davvero tanta carne al fuoco svelando il destino di Maggie ma anche quello che potrebbe essere il futuro amoroso di Aaron, rimasto single proprio ...

Come vedere The Walking Dead 9×07 streaming e tv : programmazione italiana e Usa del 18 e 19 novembre : I Sussurratori sono ormai alle porte e Come vedere The Walking Dead 9x07 in streaming o in tv è sicuramente una delle ossessioni più grandi dei fan della serie. Dopo la "morte" di Rick Grimes tutto è cambiato e adesso la serie, dopo un lungo salto temporale di sei anni, ha preso una piega diversa e che niente ha a che vedere con quello che era. In questi anni è successo qualcosa ai nostri protagonisti che, pian piano scopriremo, ma adesso la ...

Alle 21 : 00 vi aspettiamo con la diretta di Overkill's The Walking Dead : Realizzato dai creatori di Payday e Payday 2, Overkill's The Walking Dead è uno sparatutto zombi dAlle componenti co-op pubblicato da Starbreeze e che vuole fondere in un gioco frenetico l'universo di The Walking Dead con il classico gameplay dove principalmente dobbiamo preoccuparci di far fuori quanti più zobie possibile.C'è da dire che giochi in cui si spara a zombi lì fuori non ce ne sono certo pochi, ma Overkill's The Walking Dead vuole ...

The Walking Dead 9X08 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : L’episodio The Walking Dead 9X08 Evolution va in onda domenica 25 novembre 2018 sulla AMC. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead The Walking Dead 9X08: trama, anticipazioni, spoiler Dopo sette episodi pieni di colpi di scena, siamo giunti anche per quest’anno al mid season finale. La puntata The Walking Dead 9X08 infatti ...