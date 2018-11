Tesla | Musk | quest' anno l' azienda ha rischiato di morire

Tesla - per Elon Musk la pacchia sta per finire. Resta solo da capire quando : di Carblogger Lo ammetto, Tesla è una magnifica ossessione. Fa auto elettriche in perdita (salvo l’ultima trimestrale, con utile da 312 milioni), eppure il titolo in Borsa continua a volare, come non succede a nessun altro costruttore di macchine. Il suo boss Elon Musk è l’imprenditore più controverso della Silicon Valley, eppure smuove folle come si vede soltanto quando in ballo c’è Apple. Musk ha ammesso di recente di perdere ...

Musk si dimette dalla presidenza di Tesla. Al suo posto va una donna : Elon Musk non è più presidente della società tecnologica Tesla . L'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha infatti rassegnato le dimissioni da tale carica all'indomani del verdetto ...

Tesla - Robyn Denholm nominata presidente : sostituisce Elon Musk : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tesla - cambio al vertice : la manager Robyn Denholm prende il posto di Musk : Potrebbe quasi sembrare un gioco o un errore di battitura, ma la nuova presidente di Tesla, Robyn Denholm, che subentra al fondatore Elon Musk, è attualmente nel consiglio di amministrazione di una compagnia dal nome simile, la Telstra Corporation, una delle principali società di telecomunicazioni australiane. La manager ha rivestito ruoli di prim’ordine nei consigli di amministrazione di importanti società e compagnie che lavorano nel campo ...

Tesla - una presidente per il dopo-Musk : Robyn Denholm : MILANO - Arriva dall'Australia la nuova presidente per Tesla dopo Musk: è Robyn Denholm. Denholm, ha spiegato la produttrice di auto elettriche, lascerà la Telstra dopo un preavviso di sei mesi dato ...

Tesla - Una presidenza al femminile : Robyn Denholm sostituisce Musk : Il consiglio di amministrazione della Tesla ha nominato Robyn Denholm quale nuovo presidente dell'azienda californiana. La nomina è legata all'accordo raggiunto alla fine di settembre con la Sec, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari, per chiudere l'indagine avviata su Musk sulla vicenda della privatizzazione della Casa, poi saltata. Denholm già consigliere della Tesla. Denholm, nata nel 1965 in Australia, può vantare una ...

Tesla nomina il nuovo presidente del Cda in sostentuzione di Musk : Roma, 8 nov., askanews, - Tesla ha nominato il nuovo presidente del Cda in sostituzione del fondatore Elon Musk, protagonista nelle passate settimane di una serie di episodi che avevano suscitato ...

Robyn Denholm è stata nominata nuova presidente di Tesla al posto di Elon Musk : Robyn Denholm, chief financial officer (CFO) della società australiana di telecomunicazioni Telstra, è stata nominata presidente della casa automobilistica Tesla in sostituzione di Elon Musk, che aveva dovuto rinunciare all’incarico dopo essere stato denunciato per truffa dalla SEC, l’ente che vigila sulla borsa

La Tesla spaziale di Elon Musk oltre l’orbita di Marte : 1/7 ...

Elon Musk : "Il pick up di Tesla sarà alla Blade Runner" : Il pick up di Tesla sarà alla Blade Runner. Così il CEO Elon Musk dopo aver annunciato un progetto del genere ad aprile 2017 dicendo in un post su Twitter che il veicolo sarebbe stato lanciato "in 18-...

Elon Musk ce l'ha fatta. Tesla chiude il bilancio in utile : Elon Musk , questa volta, ha rispettato le promesse. Quando, ad agosto, aveva confermato che il terzo trimestre di Tesla sarebbe stato in utile, in pochi gli avevano creduto. Invece ce l'ha fatta. La ...

Tesla : il mercato chiede a Musk se il ritorno all'utile è sostenibile : La nazione asiatica rappresenta il più grande mercato al mondo di vetture elettriche ed è per Tesla il suo secondo maggiore mercato, dove lo scorso ha generato il 17% delle vendite totali. Là ...

Tesla in utile con Model 3 - in Borsa vola del 10%. Musk : 'Trimestre storico' : NEW YORK - Tesla in utile nel terzo trimestre, per la prima volta dopo mesi. E Elon Musk, dopo mesi di scandali e indagini federali, festeggia: è un 'Trimestre veramente storico'....

Elon Musk vuole davvero lanciare la tequila di Tesla : Dal pesce d’aprile agli scaffali dei supermercati il passo potrebbe essere breve. Soprattutto se hai l’estro, le abilità e il conto in banca di Elon Musk. Il Ceo di Tesla Motors, attraverso il proprio profilo Twitter, ha reso pubblica quella che potrebbe diventare l’etichetta della Teslaquila: una bottiglia brandizzata di tequila, come si può intuire dal nome, già citata in modo (apparentemente) ironico in un tweet del 1° ...