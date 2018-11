Terremoto oggi Ingv ultime notizie | sisma magnitudo 2 9 a Cascia | 16 scosse a L' Aquila

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Improvvisa sequenza sismica nell'aquilano settentrionale : rilevate e avvertite ben 17 lievi scosse di Terremoto. Da segnalare anche deboli scosse nel modenese e ...

Iran : forte scossa di Terremoto oggi 25 novembre 2018 - paura a Bagdad : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 novembre 2018, esattamente alle 17.37 italiane, corrispondenti alle 19.37 all'epicentro, nell'Iran occidentale. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore nel complesso piatte nel sottosuolo italiano, senza alcun evento sismico rilevante registrato. Da segnalare solo due debolissime scosse nella notte nel...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Notte tranquilla in tutta Italia. Al mattino scossa di Terremoto moderata avvertita nella zona di Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto Arquata oggi - scossa di magnitudo 3. Torna l'incubo : Arquata , Ascoli Piceno, , 24 novembre - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata dall'Ingv, stamattina alle 9.35, a sei chilometri da Norcia , Perugia, . Tra gli altri comuni più ...

Accadde oggi : nel 2004 il Terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nel corso della giornata, rilevate prevalentemente al sud Italia. Da segnalare scosse lievi su cosentino, Sicilia centro-orientale e reatino. Altrove...

Accadde oggi : nel 1980 la violenza del Terremoto in Irpinia cambia per sempre il volto del Sud Italia [GALLERY] : 1/9 ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Lieve scossa rilevata esclusivamente nel mar Adriatico, nei pressi delle isole Tremiti....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore relativamente tranquille in Italia, da segnalare solo lievi scosse sull'Appennino centrale tra Umbria e Marche. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto oggi a Salerno/ Ingv ultime notizie : sisma magnitudo 3.0 ad Albanella - IlSussidiario.net : Terremoto oggi a Salerno, Ingv ultime scosse e notizie: sisma di magnitudo 3.0 ad Albanella. Gente in strada, nessun danno a cose o persone

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Sequenza sismica all'alba alle pendici dell'Etna, avvertita anche una scossa di moderata entità fino a Catania. Lieve scossa rilevata anche in Toscana, nel senese....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano. Nessuna nuova scossa registrata su Rimini dopo il sisma relativamente intenso di ieri. Da segnalare solo...

Terremoto oggi in Romagna : ricalcolata la magnitudo [DATI] : L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha ricalcolato e ribassato la magnitudo del Terremoto verificatosi a 4 km est da Santarcangelo di Romagna (Rimini) alle 13:48:45 ad una profondità di 43 km. L’evento è stato un sisma di magnitudo Mw 4.0, inizialmente classificato di magnitudo 4.2. L'articolo Terremoto oggi in Romagna: ricalcolata la magnitudo [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.