Terremoti | calore | composizione e densità di Marte | la sonda InSight svelerà i segreti

(Di lunedì 26 novembre 2018) Mancano ormai poche ore all’atterraggio dellaNASAsul suolo marziano. Il viaggio di 6 mesi e 482 milioni di chilometri si avvia verso il suo gran finale intorno alle 20:40, in quella che sarà una delicatissima operazione definita come 7 minuti “di terrore” dai membri della NASA. È il primo tentativo della NASA di atterraggio sul suolo marziano dal 2012, quando fu lanciato il rover Curiosity, e tutte le persone coinvolte sono comprensibilmente in ansia. “Atterrare suè uno dei singoli lavori più difficili da fare nell’esplorazione planetaria. È una cosa così difficile e pericolosa perché c’è sempre una probabilità spiacevolmente ampia che qualcosa vada storto”, ha dichiarato Bruce Banerdt, scienziato diIl tasso di successo di atterraggio suè del 40%, tenendo conto di ogni flyby, volo orbitale e atterraggio tentati da USA, Russia e altri Paesi dal ...