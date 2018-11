Tensioni Russia-Ucraina | Nato | azioni Mosca avranno conseguenze

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le Tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)