Temptation Island Vip | Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra di nuovo insieme | la sorpresa

La D'Urso avrebbe cancellato la Ventura dai video di Temptation Island Vip : Durante la puntata di ieri di Domenica Live, trasmissione condotta da Barbara D'Urso, la conduttrice ha invitato in studio Patrick Baldassarri, ex fidanzato di Valeria Marini. Quest'ultima ha partecipato con il suo uomo a Temptation Island Vip, per poi scoprire di non poter continuare più la storia con Patrick. La D'Urso ha riproposto, assieme al suo ospite, tutte le tappe del percorso televisivo della coppia, mostrando alcuni filmati. Molti ...

Lara Zorzetto rompe il silenzio : la replica alla critiche ricevute dopo Temptation Island : Temptation Island, fidanzate contro Lara: dopo il silenzio il messaggio di risposta della Zorzetto L’amicizia nata tra le ragazze di Temptation Island e Lara Zorzetto, come molti sapranno, non ha avuto proprio il lieto fine che ci aspettavamo. dopo diverse incomprensioni, sfociate in liti in discussioni sui social, alcune fidanzate di questa edizione di Temptation […] L'articolo Lara Zorzetto rompe il silenzio: la replica alla ...

Temptation Island - Andrea Zenga e Alessandra ufficialmente insieme : 'Ricominciamo da noi' : E' una notizia che lascia tutti a bocca aperta quella che interessa una delle coppie conosciute nell'edizione Vip di Temptation Island (trasmessa a settembre sulla rete di Canale 5). La coppia, concorrente al famoso programma che ha visto alla conduzione Simona Ventura, è giunta al falò di confronto decidendo di abbandonare l'isola delle tentazioni da separati. A prendere la drastica scelta è stato Andrea il quale, infastidito dal comportamento ...

Temptation Island Vip Andrea e Alessandra ufficialmente insieme : video : Temptation Island Vip, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono ufficialmente tornati insieme: video Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, una delle coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island Vip, sono ufficialmente tornati insieme. A dare piena conferma del feeling sentimentale ritrovato è stata la diretta interessata che pochi minuti fa ha pubblicato una tenera Instagram […] L'articolo Temptation Island Vip Andrea e ...

Niccolò Bettarini fidanzato con un’ex tentatrice di Temptation Island : chi è : Niccolò Bettarini ritrova trova l’amore e il sorriso. Era da tempo che il primogenito di Stefano e Simona Ventura non finiva sulle cronaca rosa per le sue conquiste. Le ultime sono state la modella brasiliana Michelly e la fashion blogger Ginevra Lambruschi. Ma chi è la bella che ha conquistato il cuore di Niccolò? Galeotto è stato ”Temptation Island”, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, ma che ...

Giacomo Bettarini fidanzato con ex tentatrice di Temptation Island - Simona Ventura : "Speriamo sia quella giusta" : Giacomo Bettarini, il secondogenito di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, ha una nuova fidanzata. Si tratta di Carolina Schiavi, ex tentatrice di Temptation Island. A questo proposito la Ventura (che ha condotto la versione vip del reality di Canale 5) ha commentato così sul settimanale Chi:Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta. Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi un sorriso in questo momento gli fa un gran ...

Niccolò Bettarini : il nuovo amore è Carolina Schiavi - ex Temptation Island : E così, finalmente, dopo aver superato brillantemente il brutto episodio che l’ha coinvolto in estate, per Niccolò Bettarini pare essere arrivato il sereno anche dal punto di vista sentimentale: per il primogenito di Stefano e Simona Ventura è scattata la scintilla romantica con Carolina Schiavi, ex tentatrice di Temptation Island. Ovviamente è ancora troppo presto per sapere se si tratta di un grande amore con tutti i crismi o solo di un ...

Valentina Corti di Un medico in famiglia insieme a un tentatore di Temptation Island : Sara di Un medico in famiglia, l’attrice Valentina Corti avvistata con un tentatore di Temptation Island Che fine ha fatto Valentina Corti? L’attrice di Sara Levi nella fiction Un medico in famiglia è lontana dal piccolo schermo da un po’ ma è stata avvistata da Novella 2000 tra le braccia di un nuovo fidanzato. E […] L'articolo Valentina Corti di Un medico in famiglia insieme a un tentatore di Temptation Island proviene ...

Temptation Island Vip - Andrea e Alessandra insieme? Lui sorprende su Instagram : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra stanno insieme dopo Temptation Island Vip? Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sembrano essere tornati davvero insieme dopo il maremoto che sembrava aver travolto la loro storia d’amore a Temptation Island Vip. In realtà sin dal confronto a Uomini e Donne sembrava che i due non fossero convinti di scrivere la […] L'articolo Temptation Island Vip, Andrea e Alessandra insieme? Lui sorprende su ...