Tempesta d' amore | Lorenzo Patanè a Blogo | Il mio Robert al servizio del

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 3-9 dicembre 2018 : Jessica Aspetta un Bambino da Viktor! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 3 dicembre a domenica 9 dicembre 2018: Viktor ed Alicia si riavvicinano. Jessica tesse un intrigo… Anticipazioni Tempesta d’amore: Viktor e Alicia si riscoprono innamorati proprio quando Jessica e Christoph sono pronti a colpire ancora! Xenia continua a sedurre Michael, mentre tra Paul e Goran nascono nuovi scontri! André nei guai, Valentina sta male… Sturm der Liebe ...

Tempesta d’amore : puntate italiane prossima settimana e tedesche : Anticipazioni Tempesta d’amore, trame tedesche: Boris perderà Tobias? L’amore tra Boris e Tobias verrà ostacolato a Tempesta d’amore. Nelle puntate straniere della soap l’arrivo al Furstenhof del cugino di Romy, Tobias appunto, farà venire alla luce del sole l’omosessualità di Boris. Il figlio di Christoph infatti si innamorerà del nuovo arrivato e verrà corrisposto. Anche Tobias infatti ha nascosto negli anni il ...

Tempesta d’amore : Werner Biermeier sarà Hieronymus Ehrlinger - il padre di Romy : Nuovi interessanti ingressi sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, sui teleschermi d’Oltralpe entrerà in scena un personaggio legato a doppio filo con uno dei volti principali della soap. Ed i problemi non tarderanno ad arrivare… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: arriva il padre di Romy Proprio in questi giorni negli episodi italiani di Sturm der Liebe sta ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : TOBIAS avvelenato! : Una nuova pagina di cronaca nera sta per essere scritta in quel del Fürstenhof! Tra non molto, infatti, i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore assisteranno ad un gravissimo attentato che metterà in serio pericolo di vita uno dei personaggi centrali della soap. Ecco infatti cosa accadrò negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nella seconda metà di dicembre! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph contro ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Werner e Alfons in guerra per Hildegard : Un nuovo agguerritissimo triangolo sta per prendere il via nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! E questa volta i protagonisti saranno dei personaggi non più giovanissimi… Il nuovo appassionante intreccio amoroso che sconvolgerà il Fürstenhof sarà infatti incentrato sui tre volti storici della soap: Werner (Dirk Galuba), Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : arriva MAGDA - la sostituta di André : Un ingresso davvero interessante è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! La rottura di André Konopka (Joachim Lätsch) con il resto della famiglia porterà infatti a parecchie novità in quel del Fürstenhof… a partire dall’arrivo di un nuovo capocuoco! Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André lascia il Fürstenhof Se è noto che gli artisti non amano influenze esterne, André è un esempio ...

Tempesta d’amore : trame tedesche e anticipazioni 18-24 novembre : anticipazioni Tempesta d’amore, trame tedesche: Werner si ricrede su Joshua Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Werner rischierà la vita. L’albergatore infatti si troverà in montagna con il nipote illegittimo Joshua, figlio di Robert e di una studentessa francese. Saalfeld e il nipote verranno morsi da un serpente velenoso e rischieranno la vita. Fortunatamente Joshua avrà con se l’antidoto, ma soltanto la dose ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : MICHAEL e XENIA diventano amanti! : Il grande momento è arrivato! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno all’esplosione di un’attrazione tanto forte quanto pericolosa tra due personaggi del cast fisso della soap. Uno dei due, infatti, sarà sposato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: XENIA tra MICHAEL e Natascha Una delle coppie in assoluto più amate ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : XENIA uccide il figlio di ALICIA e CHRISTOPH!!! : Un nuovo dramma è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Negli episodi della soap presto in onda sui nostri teleschermi, infatti, la vita dei tre protagonisti della quattordicesima stagione verrà sconvolta da una tragedia davvero inaspettata. E, diversamente da quanto si penserà, non si tratterà di un incidente… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

