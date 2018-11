Tav | gli studenti dell' Università di Torino dicono no

Basket - i migliori italiani dell’otTava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Champions League - la Juventus passa agli otTavi se… le combinazioni del girone H : Champions League, la Juventus passa agli ottavi se… Allegri e soci hanno diverse possibilità di rendere ufficiale il passaggio del turno già domani Champions League, la Juventus passa agli ottavi se… La squadra di Massimiliano Allegri ha già un piede al prossimo turno della competizione, quello a scontri diretti nel quale si inizia a fare davvero sul serio. Ancora però manca l’ufficialità del passaggio del turno, ufficialità che ...

Champions League - la Roma passa agli otTavi se… le combinazioni del girone G : Champions League, la Roma passa agli ottavi se… la squadra di mister Di Francesco ha un piede al prossimo turno della competizione Champions League, la Roma passa agli ottavi se… Giallorossi con un piede alla fase a scontri diretti della competizione, anche se manca ancora l’ufficialità dell passaggio del turno. La squadra di Di Francesco affronterà domani il Real Madrid, mentre nell’altro incontro del girone G si affronteranno ...

Champions League - l’Inter passa agli otTavi se… le combinazioni del girone B : Champions League, l’Inter passa agli ottavi se… i nerazzurri hanno la chance di volare alla fase a scontri diretti con una giornata d’anticipo Champions League, l’Inter passa agli ottavi se… Ghiottissima occasione per i nerazzurri per ipotecare il passaggio del turno alla prossima fase della competizione, quella a scontri diretti. I nerazzurri potrebbero infatti staccare il pass per gli ottavi già da questa penultima ...

Champions League - il Napoli passa agli otTavi se… le combinazioni del girone C : Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… esiste una combinazione che porterebbe i partenopei al prossimo turno già dalla penultima giornata Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… Arriva la penultima giornata della fase a gironi, giornata che potrebbe essere decisiva per sancire il novero delle squadre che passeranno alla fase a scontri diretti. Il Napoli nel girone C potrebbe spuntarla a sorpresa nonostante Liverpool e ...

La Juventus si gioca gli otTavi col Valencia : dove vedere la Champions in tv : Cresce l'attesa per la sfida di Champions League tra Juventus e Valencia che si disputerà martedì 27 novembre all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio alle ore 21. L'articolo La Juventus si gioca gli ottavi col Valencia: dove vedere la Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - Juve - Roma - Inter e Napoli : le italiane sognano gli otTavi con 90' di anticipo : Dove vederla : Sky Sport 1 e Rai 1. Napoli - Classifica cortissima nel Gruppo C dove il Napoli di Ancelotti comanda a quota 6 come il Liverpool di Klopp, il Psg è a 5 e la Stella Rossa a 4. Gli ...

Lega - gli avvocati di Maroni cosTavano dieci volte quelli di Bossi. Soldi alle associazioni e i bilanci esplosi in due anni : ecco che fine hanno fatto i 49 milioni scomparsi : Novecentocinquanta euro all’ora. Più l’Iva, la cassa forense, il rimborso spese. È il contratto siglato dall’avvocato Domenico Aiello e la Lega il 18 aprile del 2012. Travolto dagli scandali giudiziari, Umberto Bossi si era dimesso da segretario solo 13 giorni prima e il partito era stato affidato a un triumvirato composto da Manuela Dal Lago, Roberto Maroni e Roberto Calderoli. È quest’ultimo – insieme all’allora ...

Superclasico - River-Boca : la Conmebol decide alle 18 : 30 se si gioca - gli Xeneizes chiedono la vittoria a Tavolino IL TEMPO REALE : BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti successi al Monumental. Otra ...

Superclasico - River-Boca è ancora in dubbio - gli Xeneizes chiedono la vittoria a Tavolino IL TEMPO REALE : BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti successi al Monumental. Otra ...

Roma - Di Francesco : 'Ci manca sempre la voglia - facciamo errori banali. Il Real? ConTava oggi' : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport la sconfitta per 1-0 in casa dell'Udinese: Come si spiega questa sconfitta? È mancata la fame? 'Sì, è venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Edwige Gwend si arrende alla nipponica Nouchi nella finale per il terzo posto - Matteo Marconcini fuori agli otTavi : Ad Osaka è andata in archivio la seconda giornata dell’ultimo Grand Slam della stagione, con la Nazionale giapponese che ha confermato il proprio dominio anche oggi con quattro vittorie su cinque categorie. L’Italia si è giocata le uniche due carte della spedizione, con Edwige Gwend e Matteo Marconcini impegnati rispettivamente nei -63 kg e -81 kg. Il cammino della Judoka azzurra è cominciato con una vittoria per waza-ari contro la ...

Uva : "Valutiamo l'uso del Var dagli otTavi" : 'Il Var in Champions? La decisione di introdurlo è stata già presa, ma si dovrebbe fare dall'anno prossimo . Cominceremo in Supercoppa Europea; al momento stiamo valutando se ci sono le condizioni ...

Champions League - Ancelotti ha le idee chiare : “troppi errori - voglio il Var agli otTavi” : Napoli, Carlo Ancelotti ha detto la sua in merito all’utilizzo del Var in Champions League, la tecnologia potrebbe essere inserita già in questa annata “Mi piacerebbe che la introducessero dagli ottavi di Champions. Sono già in ritardo. Ora ne fanno una questione sugli arbitri e la poca esperienza sul Var. Ma comunque sia dagli ottavi di finale di Champions League ci sono tutti arbitri d’esperienza e la Var potrebbe ...