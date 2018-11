Tatiana Calderon | Pista! Sarò io la prossima donna in Formula 1

Formula E - Tatiana Calderòn proverà la DS Techeetah : Tatiana Calderón continua a far parlare di sé: dopo aver avuto modo di provare la Sauber C37 di Formula 1 durante un evento promozionale in Messico, il mese scorso, e aver portato avanti un test con la squadra elvetica sul circuito di Fiorano completando 202 giri - oggi la giovane pilota colombiana ha fatto sapere che proverà la DS Techeetah di Formula E.La Formula E vorrebbe una donna nella categoria. Mark Preston, team principal della ...

Tatiana Calderon : “La W Series? Un passo indietro” : La test driver Alfa Romeo-Sauber Tatiana Calderon non ha grande interesse per la W Series, il nuovo campionato per monoposto tutto femminile. La 25enne colombiana dice di puntare più in alto e ha realizzato questa sua ambizione proprio martedì in Messico, con un test per la Sauber. Anche se si tratta solo di 100 km […] L'articolo Tatiana Calderon: “La W Series? Un passo indietro” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula 1 - Tatiana Calderón guiderà la Sauber C37 : Non si spengono i motori della Formula 1 in Messico: domani, la Pirelli effettuerà un test di sviluppo per le gomme 2019 insieme alla Sauber. Ad accendere i riflettori sul team elvetico, però, ci penserà Tatiana Calderón: la giovane pilota colombiana, farà il suo debutto a bordo della Sauber C37 per un evento promozionale.Per adesso è solo marketing. La partnership tra Tatiana Calderón e la Sauber è iniziata due anni fa e per il momento la ...