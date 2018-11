Tassa sulla Coca Cola | è pronta la retromarcia La Lega | Salta

ilgiornale

(Di lunedì 26 novembre 2018) La sugar tax, già ribattezzata "" che colpisce le bevande zuccherate rischia di diventare un nuovo terreno di scontro all'interno della maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle ha infatti presentato un emendamento alla legge di Bilancio per introdurre una nuovasulle bevande zuccherate per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro.Una proposta non partirmente amata dalla, che si oppone. "Non abbiamo intenzione di avallarla", dicono fonti governative del Carroccio, "Noi tuteliamo il settore agro-alimentare. Questa cosa, neanche Di Maio la vuole". Proprio per discutere della questione stasera è prevista una riunione tra i deputati leghisti e il ministro per le Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio."Noi non ci impuntiamo su questa, ma nel caso occorrerà trovare altre coperture", riferiscono fonti ...