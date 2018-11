Tartarughe di terra | cosa mangiano e prezzo

ideegreen

: Enpa salva sedici tartarughe di terra, trovato in un parco a Milano - enpaonlus : Enpa salva sedici tartarughe di terra, trovato in un parco a Milano - salvatoreamenta : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Strill_it : Tartarughe di terra affidate temporaneamente in alcune scuole di CosenzaLeggi l'articolo -

(Di lunedì 26 novembre 2018)Con la moda della a Caretta Caretta lemarine sono diventate note e amate ma non ci scordiamo dellediche, lente lente e molto silenziose, vivono per molti anni e possono farci compagnia in giardino. Si tratta di animali che non danno nell’occhio e che possono essere interessanti da allevare o per lo meno da conoscere da vicino. Ciò che mi attira di queste creature è la perseveranza, sembra inimmaginabile il dover procedere sempre con la loro flemma, eppure loro lo fanno e campano parecchio. Sarà il segreto della longevità, il prendersela con calma?(altro…)diIdee Green.