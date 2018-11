Tapiro d’oro per Jury Chechi | il ginnasta non è stato invitato al 150°anniversario della

Higuain riceve il Tapiro d’oro - Staffelli punge l’argentino : “ma lei è a posto col permesso di soggiorno?” : Striscia La Notizia: Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gonzalo Higuain Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Gonzalo Higuain riceve il suo secondo Tapiro d’oro dopo l’espulsione e il rigore sbagliato contro la Juventus. “È successo così, sono una persona con questo carattere“. Replica all’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, l’attaccante del Milan. Alla domanda ...

Antonella Clerici - Tapiro d’oro dopo le frasi sulla Prova del cuoco : "Ho parlato di pancia" : La conduttrice di Portobello ha ricevuto il premio del tg satirico dopo i commenti sul calo di ascolti dell'attuale edizione

Antonella Clerici riceve il Tapiro d’oro e si giustifica su Elisa Isoardi : Striscia: consegnato il tapiro d’oro alla Clerici per le sue frasi sulla Isoardi Antonella Clerici è tornata su Rai Uno dopo l’addio a La prova del Cuoco con la nuova edizione di Portobello, ottenendo ottimi ascolti. Difatti la popolare e storica trasmissione di Enzo Tortora, pur perdendo la sfida con il competitor, ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20% di share. Tuttavia la Clerici in questi ultimi ...

PAOLA EGONU/ La pantera azzurra del volley che ha ricevuto un Tapiro d’oro (Che tempo che fa) : Ormai conosciuta come stella della pallavolo, PAOLA EGONU sarà ospite questa sera a Che tempo che fa. Recentemente ha anche ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Tapiro d’oro per Wanda Nara : Valerio Staffelli ha consegnato a Wanda Nara il Tapiro d’oro. La Nana rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali (tra cui il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez,violando non solo la privacy ma causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015. L’udienza è stata aggiornata al 29 ottobre per la lettura della sentenza. Intercettata a Milano da Valerio ...

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Fabrizio Corona : “E’ una fake news” : Fabrizio Corona di nuovo al centro dell’attenzione! Stavolta per qualcosa di bislacco: Valerio Staffelli di Striscia la Notizia gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Fabrizio Corona intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro “Furbizio” che in verità non è poi così furbo pare trovare le situazioni più strane che lo catapultano nel clamore mediatico e nelle maglie del web. Cosa è accaduto? Scopriamolo, anche con dei ...

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Belen Rodriguez : le parole dell’argentina | VIDEO : Nella puntata di Striscia la Notizia di giovedì 4 ottobre 2018 è andato in onda il servizio con la consegna del tapiro d’oro a Belen Rodriguez. Cosa ha fatto la showgirl e presentatrice di Tu si que vales per meritarselo? Non sarà mica per la storia d’amore terminata con Andrea Iannone o per le recenti foto uscite su Chi in compagnia di Stefano De Martino? Certo che no. A quanto pare, secondo gli ultimi scatti circolati in rete, la ...

Tapiro d’oro a Belen per una ‘follia’ in auto : stava festeggiando l’addio a Iannone? L’argentina conferma la rottura con il pilota : Belen Rodriguez riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli e conferma la fine della relazione con Andrea Iannone Belen Rodriguez, beccata dalla Polizia durante una serata milanese scalmanata (VEDI QUI), è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Steffelli per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. L’argentina dopo aver giustificato la testa fuori dal tettuccio dell’auto, motivo per ...