Tamponamento sulla Torino-Savona | autostrada chiusa tra Marene e Carmagnola | traffico in

Maxi Tamponamento sulla Siena-Bettolle : 25 vetture coinvolte - almeno 8 feriti : Un Maxi tamponamento ha coinvolto 25 vetture nella mattinata di oggi, giovedì 22 novembre, sulla strada statale 715 tra Siena e Bettolle nella carreggiata in direzione Siena al chilometro 4,000. Alemno 8 feriti, di cui tre in codice rosso, che tuttavia non sarebbero in pericolo di vita. Forti disagi alla circolazione con code e traffico.Continua a leggere