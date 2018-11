Tagliata l' ospitata di Deianira al GF | lei | ' E' una censura'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) L'influencer napoletana,Marzano, meglio conosciuta come "La Terribile" è balzata alle cronache rosa da una settimana, da quando tramite Instagram ha lanciato la bomba del presunto tradimento di Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi de "Le Donatella".ha riferito di aver visto il portiere dell'Atalanta in atteggiamenti intimi con una ragazza nella famosa discoteca Hollywood di Milano. Dopo la serata, Pierluigi si sarebbe allontanato con una mora indossando un cappuccio in testa, probabilmente per non essere riconosciuto. L'influencer ha raccontato a Barbara D'Urso, nella puntata di ieri di Domenica Live, di aver ricevuto degli screenshot da una ragazza in cui si parlava di una festa organizzata dopo la discoteca, dove era in programma di restare a dormire lì. A quell'evento doveva partecipare anche Gollini.La Marzano doveva presenziare anche al GF VIp per ...